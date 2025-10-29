Narko-karteli dronovima bombardirali rodni grad El Chapa

Napadi su bili usmjereni na ranč La Tuna, koji pripada obitelji El Chapo, a prema svjedocima, meta su bila i druga imanja, te je više od 80 obitelji bilo ugroženo od strane naoružanih skupina. Napadi dronovima započeli su 16. rujna, prema riječima stanovnice Bacacorague, jedne od općina Badiraguata, koja je napustila svoje selo početkom listopada.