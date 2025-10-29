Narko-karteli dronovima bombardirali rodni grad El Chapa

Guverner sjeverozapadne meksičke savezne države Sinaloa, koju potresa sukob narko-kartela, izjavio je u utorak da je rodni grad meksičkog narkobosa Joaquina "El Chapa" Guzmana, koji je trenutno u zatvoru, bio meta napada eksplozivnim dronovima.
Bombardiranje je pogodilo Badiraguato, dom predaka obitelji El Chapo i povijesno uporište trgovine drogom u Meksiku, a prisililo je desetke stanovnika da pobjegnu iz tog područja, objasnio je guverner Rubén Rocha Moya.
"Dronovi su doista korišteni u tim napadima", potvrdio je guverner novinarima, uvjeravajući ih da se vlada brine o raseljenima.
Napadi su bili usmjereni na ranč La Tuna, koji pripada obitelji El Chapo, a prema svjedocima, meta su bila i druga imanja, te je više od 80 obitelji bilo ugroženo od strane naoružanih skupina. Napadi dronovima započeli su 16. rujna, prema riječima stanovnice Bacacorague, jedne od općina Badiraguata, koja je napustila svoje selo početkom listopada.
🇲🇽 #Mexico: The home of El Chapo Guzmán’s mother was recently attacked by the Gulf Cartel (CDG) using explosives dropped from drones. The house is located in La Tuna, Badiraguato. The second footage shows the perspective of the drone operator as he drops the explosive payload… pic.twitter.com/pxsF4Htjnz— POPULAR FRONT (@PopularFront_) October 28, 2025
Naoružani muškarci blokirali su pristup farmama i prekinuli struju u tom području, rekao je drugi svjedok, koji je također pobjegao iz sela u regiji.
Nasilni sukob suprotstavlja različite frakcije kartela Sinaloa od rujna 2024., u kojem je poginulo najmanje 1700 ljudi, uključujući 57 rudara, a gotovo 2000 je nestalih.
U Meksiku razne kriminalne skupine koriste dronove za izvođenje napada na svoje suparnike ili na vlasti, a prvi je s tim počeo kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) koji koristi ove uređaje još 2020. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
