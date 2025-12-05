NATO-ov general: Rusija bi mogla testirati našu kolektivnu obranu. Postoje načini...

Grynkewich je naglasio da političke napetosti vezane uz mirovne pregovore „nisu imale nikakav utjecaj… na našu sposobnost da obavimo svoju misiju iz perspektive NATO-a”. Obećanja saveznika o povećanju obrambene potrošnje, dodao je, znače da će NATO „sutra biti spremniji nego danas, a prekosutra još spremniji” suočiti se s Rusijom i odgovoriti na svako daljnje povlačenje američkih postrojbi.