NATO-ov general: Rusija bi mogla testirati našu kolektivnu obranu. Postoje načini...
Manji broj američkih vojnika u Europi neće opteretiti obranu kontinenta, izjavio je vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a za Europu, general Alexus Grynkewich, umanjujući zabrinutost oko američke predanosti Savezu.
"Imam povjerenja u sposobnosti Europe i Kanade", rekao je američki general s četiri zvjezdice u opsežnom operativnom zapovjedništvu Saveza na jugu Belgije. „Spremni smo danas odgovoriti na svaku krizu ili izvanrednu situaciju.”
Grynkewichove izjave dolaze usred zabrinutosti zbog očekivanog povlačenja američkih vojnika iz Europe kao dijela nove obrambene strategije predsjednika Donalda Trumpa. Široko se očekuje da će takozvana revizija rasporeda snaga uključivati preusmjeravanje američkih snaga iz Europe u Indo-Pacifik, piše Politico.
To se preusmjeravanje već počelo ostvarivati: SAD je prošlog mjeseca povukao 800 vojnika iz Rumunjske - odluku koju je Bukurešt pozvao Washington da poništi.
Zabrinutost zbog mogućeg smanjenja oko 85.000 američkih vojnika raspoređenih u Europi odražava i širu raspravu o američkoj predanosti Savezu pod Trumpovom administracijom.
Trump je hvalio obećanje NATO-vih saveznika da će do 2035. povećati obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a, ali je u više navrata dovodio u pitanje načelo kolektivne obrane, neodlučno reagirao na nedavni ruski napad dronom na Poljsku i ponavljao pritiske na europske saveznike da učine više.
"Putin počeo zadirati u granice NATO-a"
Ranije ove godine, američki ministar financija Scott Bessent rekao je: „Sada je (ruski predsjednik Vladimir) Putin počeo zadirati u granice NATO-a. Jedino što vam mogu reći jest da se SAD neće uključivati vojnicima niti bilo čime sličnim.”
Europski čelnici privatno strahuju od Trumpove inicijative za okončanje rata u Ukrajini, za koju neki smatraju da trenutačno ide u korist Rusiji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron navodno je u procurjelom razgovoru upozorio da bi SAD mogao „izdati” Ukrajinu.
Napetosti su ponovno izbile ovoga tjedna nakon što američki državni tajnik Marco Rubio nije došao na sastanak ministara vanjskih poslova NATO-a - nešto što se gotovo nikada nije dogodilo od osnutka Saveza 1949. U međuvremenu, njegov zamjenik kritizirao je saveznike na zatvorenom sastanku da daju prednost vlastitoj vojnoj industriji umjesto kupnji američke opreme.
Gotovo dvije trećine europske obrambene potrošnje završava u SAD-u, no EU to nastoji promijeniti programima usmjerenima na jačanje domaće proizvodnje.
Neki europski saveznici privatno su zabrinuti za američku ulogu, ali javno i dalje tvrde da je NATO snažna sila.
"Svi NATO-vi procesi funkcioniraju besprijekorno", rekao je za Politico poljski zamjenik ministra obrane Paweł Zalewski. "U praktičnom smislu, Amerikanci vrlo dobro ispunjavaju svoje obveze."
Nova normalnost
Grynkewich je naglasio da političke napetosti vezane uz mirovne pregovore „nisu imale nikakav utjecaj… na našu sposobnost da obavimo svoju misiju iz perspektive NATO-a”. Obećanja saveznika o povećanju obrambene potrošnje, dodao je, znače da će NATO „sutra biti spremniji nego danas, a prekosutra još spremniji” suočiti se s Rusijom i odgovoriti na svako daljnje povlačenje američkih postrojbi.
Prošlog je mjeseca američki veleposlanik pri NATO-u, Matthew Whitaker, izazvao iznenađenje rekavši kako se „veseli danu kada će Njemačka… reći da je spremna preuzeti dužnost vrhovnog savezničkog zapovjednika”, čime je ponovno istaknut američki pritisak da europski saveznici preuzmu veći teret dok SAD daje do znanja da bi se mogao povući.
Trumpova administracija navodno je razmatrala mogućnost da ne imenuje američkog generala za vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu (SACEUR) ranije ove godine, prije nego što je nominirala Grynkewicha. SACEUR je oduvijek bio američki časnik jer nadzire sve savezničke trupe u Europi i upravlja američkim nuklearnim odvraćanjem na kontinentu.
„Uvijek dolazi do preraspodjele između dužnosti koje obnašaju različite zemlje u Savezu”, rekao je Grynkewich, dodajući da je „prirodno da će se dio toga događati tijekom sljedećih nekoliko mjeseci i godina”.
„Što se tiče toga tko obnaša dužnost SACEUR-a”, rekao je novinarima, „radije bih prepustio političarima da donose te odluke.”
Europska nelagoda i sigurnosne prijetnje
Europska zabrinutost oko pouzdanosti savezništva sa SAD-om raste dok se rat u Ukrajini približava četvrtoj godini, dok obavještajne procjene upozoravaju da bi Rusija mogla biti spremna napasti neku članicu NATO-a do kraja desetljeća, te dok se povećavaju hibridni napadi povezani s Rusijom diljem kontinenta.
Putin je ovog tjedna izjavio da je „spreman” za rat s Europom.
Grynkewich je rekao kako je „zabrinut” da bi Rusija mogla testirati NATO-ovu kolektivnu obranu „u skorije vrijeme”, kao i „srednjoročno i dugoročno”.
Ruski hibridni napadi predstavljaju „stvaran problem”, rekao je pilot zrakoplovstva, te se pridružio pozivima nekoliko europskih prijestolnica za snažniji odgovor na takve aktivnosti.
„Razmišljamo i o tome da budemo proaktivni”, rekao je, ne želeći ulaziti u pojedinosti. „Ako Rusija pokušava stvoriti dileme za nas, možda postoje načini da mi stvorimo dileme za njih.”
