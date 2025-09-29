Netanyahu se ispričao Kataru zbog napada na Dohu

Benjamin Netanyahu ispričao se Kataru nakon što je Izrael bombardirao Dohu ranije ovog mjeseca u pokušaju da ubije dužnosnike Hamasa, izvještava novinska agencija Reuters.
Objavljena u izraelskim i američkim medijima
Pozivajući se na izvor blizak izraelskom vođi, izvještava se da je vođa telefonski razgovarao s premijerom Mohammedom bin Abdulrahmanom Al Thanijem, nazvavši ga iz Bijele kuće, prenosi Sky News.
Isprika je objavljena i u izraelskim i američkim medijima.
Isprika dolazi nedugo nakon što je Netanyahu stigao u Bijelu kuću gdje ga je dočekao Donald Trump.
Američki predsjednik također je ranije danas razgovarao s Katarom.
Izrael je ranije ovog mjeseca napao Katar, posljednju bliskoistočnu zemlju koju je nedavno napao, ciljajući dužnosnike Hamasa.
Militantna skupina dugo ima svoje političko sjedište u Dohi.
U to vrijeme, Katar, saveznik SAD-a, osudio je napad kao "kukavički" i "flagrantno kršenje svih međunarodnih zakona i normi".
