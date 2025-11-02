Trump zaprijetio Nigeriji: Ako napadnemo, bit će to brzo, okrutno i slatko

„Ako napadnemo, bit će to brzo, okrutno i slatko, baš kao što teroristički nasilnici napadaju naše VOLJENE kršćane! UPOZORENJE: NIGERIJSKOJ VLADI BI BILO BOLJE DA BRZO DJELUJE!”, napisao je Trump, referirajući se na islamske fundamentaliste u najmnogoljudnijoj afričkoj zemlji.