"Nije kao da SS dolazi": Italija pokušava smiriti bijes zbog dolaska agenata ICE-a
Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani inzistira da američki agenti „neće biti oni koji su na ulicama Minneapolisa”.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) nije odgovorilo na pitanje hoće li novi agenti biti poslani u Milano ili Cortinu d’Ampezzo, ili će biti uključeni samo agenti iz ureda u Rimu.
Vlada talijanske premijerke Giorgije Meloni u utorak je užurbano pokušavala obuzdati političke posljedice nakon što je američka Imigracijska i carinska služba (ICE) potvrdila da će njezini agenti pomagati u osiguranju Zimskih olimpijskih igara koje se idućeg mjeseca održavaju u Italiji.
"Nije kao da dolazi SS"
Oporbene stranke burno su reagirale nakon što je otkriveno da će agencija, koja je posljednjih tjedana u središtu kontroverzi nakon što su deportacijski agenti u Minneapolisu ubili dvojicu američkih državljana, sudjelovati u sigurnosnim operacijama za Igre, koje počinju 6. veljače.
Ministar vanjskih poslova Antonio Tajani rekao je u utorak da to „neće biti oni koji su na ulicama Minneapolisa”. Dodao je: „Bio sam oštriji od bilo koga drugog u Italiji prema [ICE racijama] … ali nije kao da dolazi SS”, aludirajući na zloglasnu nacističku paravojnu organizaciju.
ICE is not welcome here! Deploying ICE agents on European soil - under the pretext of escorting JD Vance and Marco Rubio at the Milano–Cortina Winter Olympics – is simply unacceptable. We will not tolerate Trump’s repression apparatus to operate in Italy or elsewhere in the EU.… pic.twitter.com/S1akeFyKpJ— S&D Group (@TheProgressives) January 27, 2026
Američki veleposlanik Tilman Fertitta trebao se kasnije u utorak sastati s ministrom unutarnjih poslova Matteom Piantedosijem kako bi razjasnili planove vezane uz Olimpijske igre, rekao je Tajani, a prenosi POLITICO.
Čelnik Lombardije sugerirao da će ICE-ovi agenti pomagati samo u osiguranju Vancea i Rubija
Kontroverza je izbila u ponedjeljak, kada je Attilio Fontana, predsjednik Lombardije — jedne od sjevernih regija domaćina Igara — pogrešno sugerirao da će ICE agenti samo pomagati u osiguranju američkog potpredsjednika JD-a Vancea i državnog tajnika Marca Rubija, koji bi trebali prisustvovati ceremoniji otvaranja 6. veljače na stadionu San Siro u Milanu.
ICE je kasnije pokušao pojasniti svoju ulogu, navodeći u priopćenju: „Na Olimpijskim igrama, Istražni odjel domovinske sigurnosti ICE-a (HSI) pruža podršku američkoj Diplomatic Security Service i zemlji domaćinu u provjeri i ublažavanju rizika od transnacionalnih kriminalnih organizacija. Sve sigurnosne operacije ostaju pod talijanskom nadležnošću.”
HSI, koji ima prisutnost u Italiji i mnogim drugim državama, dio je ICE-a, ali je odvojen od podagencije koja se bavi deportacijama unutar SAD-a.
Nurse Alex Pretti, who was killed days ago by an ICE agent at a rally in Minnesota, helped disabled veterans get back on their feet. And there is nothing more that needs to be added about the spirit of this man. pic.twitter.com/tJp24Etguy— Olena Rohoza (@OlenaRohoza) January 28, 2026
Kao i drugi dijelovi američke savezne vlade, HSI je preuzeo veću ulogu u podršci deportacijama usmjerenom ogranku ICE-a, Enforcement and Removal Operations, otkako je administracija Donalda Trumpa pojačala imigracijski obračun. No ta se agencija inače bavi istragama kaznenih djela, uključujući slučajeve seksualnog iskorištavanja djece, trgovine ljudima i kibernetičkog kriminala.
DHS nije odgovorio na pitanje hoće li novi agenti biti poslani u Milano ili Cortinu d’Ampezzo, ili će se angažman odnositi samo na agente iz ureda u Rimu.
"Vlada je potpuno podanička"
Meloni se već suočila s kritikama zbog svoje obrane američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon njegovih prijetnji aneksijom Grenlanda.
„Ova je vlada smiješna i potpuno podanička onima poput Trumpa koji nas svakodnevno vrijeđaju, prijete svjetskom miru i opravdavaju nečovječne i grozne postupke poput onih koje čini ICE”, rekao je Riccardo Ricciardi, zastupnik oporbenog Pokreta 5 zvijezda.
Alessandro Zan, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova lijevo-centrističke Demokratske stranke, osudio je situaciju kao „neprihvatljivu”.
„U Italiji ne želimo one koji gaze ljudska prava i djeluju izvan svakog demokratskog nadzora”, napisao je na X-u.
ICE agent threatens someone in Minnesota:— Prem Thakker (@prem_thakker) January 27, 2026
“You raise your voice, I erase your voice.”
From @MinnMaxShow: pic.twitter.com/uHJa28QV2Q
„Ako talijanskoj vladi treba pomoć ICE-a, to znači ne samo da je zakazala u sigurnosti, nego i da je prihvatila opasan zaokret”, rekla je Maria Chiara Gadda, zastupnica centrističke stranke Italia Viva.
Gradonačelnik Milana: ICE nije dobrodošao
U raspravu su se uključili i lokalni čelnici. Giuseppe Sala, lijevo orijentirani gradonačelnik Milana, koji je domaćin više olimpijskih natjecanja, rekao je za radio RTL 102.5 da ICE „nije dobrodošao”.
„Ovo je milicija koja ubija… Nisu dobrodošli u Milanu, u to nema sumnje”, rekao je, dodavši: „Zar ne možemo barem jednom reći ne Trumpu?”
Raste i pritisak javnosti. Dvije peticije su do utorka prikupile više od 50.000 potpisa kojima se od vlade traži da zabrani ulazak i djelovanje ICE-a u Italiji.
