Njemačka neće sudjelovati u međunarodnim mirovnim snagama u Gazi: "Posebna odgovornost za sigurnost Izraela"

„Ovakve postrojbe nisu predviđene samo kao posrednici između sukobljenih strana nego moraju po potrebi i skrbiti za mir. No mnogi si ne mogu zamisliti da njemački vojnici upravo to čine u ovoj regiji“, rekao je Johann Wadephul (Kršćansko-demokratska unija CDU) u razgovoru za novinsku agenciju Dpa.