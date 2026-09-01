prošlog mjeseca
Njemačka optužila Rusiju za napad dronovima na aerodrom u Leipzigu, stigao odgovor iz Moskve
Njemačka je optužila Rusiju za pokušaj napada dronom napunjenim eksplozivom na zračnu luku u Leipzigu prošlog mjeseca.
Dron je 4. kolovoza pronađen u blizini ukrajinskog zrakoplova u zračnoj luci, a eksplozivna naprava je deaktivirana.
Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da se pokušaj napada uklapa u poznati obrazac „ruskih hibridnih operacija“, prenosi skynews.
Rekao je da je njemačka vlada „došla do zaključka da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. kolovoza“.
Ministar vanjskih poslova Johann Wadephul izjavio je da će ruski konzulat u Bonnu biti zatvoren 18. rujna te da je pozvao ruskog veleposlanika na razgovor.
Oglasila se Rusija: Njemačka će dobiti odgovor
Ruska strana odbacila je njemačke optužbe, a glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova poručila je da će Moskva odgovoriti na odluku Berlina o zatvaranju Ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonnu.
"Njemačka će dobiti primjeren odgovor na svoju odluku o zatvaranju Ruskog doma u Berlinu i ruskog konzulata u Bonnu", izjavila je Zaharova.
Istaknula je da, prema njezinu mišljenju, Njemačka nije iznijela uvjerljive dokaze za svoje optužbe.
"Kao i obično, nisu predstavljeni nikakvi uvjerljivi ni ozbiljni dokazi. Jednostavno ih nema, niti ih može biti. Smislili su izgovor." Zaharova je pritom optužila Berlin za sudjelovanje u ratu u Ukrajini i navodne napade na civile.
"U međuvremenu, Berlin je potpuno okaljan i svojim sudjelovanjem u ukrajinskom sukobu i sudjelovanjem u terorističkim napadima na civile", rekla je Zaharova. Dodala je da je Ruski dom u Berlinu već dulje vrijeme bio predmet nezadovoljstva njemačkih vlasti.
"Ruski dom im je dugo bio izvor zabrinutosti. Stoga su tražili nešto za što bi se mogli uhvatiti", kaže. Na kraju je poručila da će Moskva reagirati na odluke koje smatra usmjerenima protiv Rusije.
"Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke", poručila je Zaharova.
EU i NATO uz Njemačku
Čelnici EU-a i NATO-a izrazili su solidarnost s Njemačkom nakon što je Berlin objavio u utorak da raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle početkom kolovoza.
“Jutros sam razgovarala s kancelarom Friedrichom Merzom o hibridnom napadu u zračnoj luci u Leipzigu. Potvrdila sam da je EU potpuno solidaran s Njemačkom", objavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen na X-u.
“Ujedinjeni smo u našoj odlučnosti da se suprotstavimo ruskoj agresiji. Odvratit ćemo svakoga tko želi potkopati našu slobodu i sigurnost”, istaknula je von der Leyen, dodajući da Rusija želi posijati nepovjerenje i strah među našim društvima, ali da u tome neće uspjeti.
Solidarnost je izrazio i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. “Dokazi su jasni. I pozdravljam mjere koje je Njemačka najavila kao odgovor. NATO će nastaviti jačati našu sposobnost odvraćanja i obrane svih saveznika od bilo kakve prijetnje - uključujući zlonamjerne akcije poput onih viđenih u Leipzigu i drugdje diljem Saveza”, rekao je Rutte.
Kazao je da su uzaludni i da će propasti ruski pokušaji “da nas zastraši, potkopa naše jedinstvo i našu spremnost da podržimo Ukrajinu”. I predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa je snažno osudio pokušaj ruskog napada dronom.
“Europska unija ostaje jaka i ujedinjena i Rusija neće pobijediti. Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Surađivat ćemo s Njemačkom i drugim državama članicama kako bismo pojačali pritisak na Rusiju dok ne pokaže spremnost za promjenu kursa”, poručio je Costa, dodajući da je EU u potpunosti solidaran s Njemačkom.
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