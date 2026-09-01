1914., 1941., 2026.?
"Njemačka i Rusija su u ratu", tvrdi čelnik obrambene industrije
Tvrdnja Stefana Thumanna stiže u trenutku kada Berlin zauzima sve čvršći stav prema sumnjama na navodne sabotaže koje izvode operativci Kremlja.
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Njemački poduzetnik iz obrambenog sektora Stefan Thumann tvrdi da su sabotaže koje Moskva provodi protiv njegove zemlje „čin rata... kojim se ovdje kontrolira i koordinira iz ruskih oružanih snaga“.
U ekskluzivnom razgovoru s Paulom Ronzheimerom iz Axel Springer Global Reporters Networka, objavljenom u utorak u obliku podcasta, Thumann je odbacio izraz „hibridni rat“, kojim čelnici Europske unije opisuju kampanju Kremlja u Europi.
„Njemačka i Rusija su u ratu“, ustvrdio je.
Njegovo upozorenje stiže u trenutku kada Berlin zauzima sve čvršći stav prema sumnjama u ruske sabotaže. Njemački kancelar Friedrich Merz pripremao se okriviti Moskvu za pokušaj napada dronom u Leipzigu i najaviti „opsežne“ sankcije, rekli su dužnosnici za POLITICO i WELT AM SONNTAG.
Thumannova tvrtka Donaustahl, prema njegovim riječima, Ukrajini isporučuje borbene dronove. Tvrdi da sada živi pod danonoćnom zaštitom nakon što su vlasti 2025. godine otkrile navodni plan ruske obavještajne službe za njegovo trovanje.
Vlasti su ga, kako kaže, neposredno prije Božića upozorile da bi mogao biti u opasnosti.
„Da, dolazi iz Rusije. I da, vrlo je ozbiljno – život vam je ugrožen“, rekao je da su mu poručili. Nekoliko dana poslije uhićen je osumnjičeni operativac niže razine.
Thumann je rekao da je službene adrese pretvorio u nadzirane „zamke“ – lokacije namjerno osmišljene kako bi neprijateljske aktere namamile u zamku.
„Operativci niže razine bili su tamo samo kako bi otkrili gdje se nalazim“, dodao je. „Nakon toga trebalo je uslijediti ubojstvo trovanjem.“
Prijetnja mu je potpuno promijenila život. Thumann kaže da sada živi na nepoznatim lokacijama uz tjelohranitelje, mjesecima nije vidio svoju obitelj te je sastavio oporuku i unaprijed dao upute o zdravstvenoj skrbi u slučaju da bude ubijen.
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