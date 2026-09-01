Njegovo upozorenje stiže u trenutku kada Berlin zauzima sve čvršći stav prema sumnjama u ruske sabotaže. Njemački kancelar Friedrich Merz pripremao se okriviti Moskvu za pokušaj napada dronom u Leipzigu i najaviti „opsežne“ sankcije, rekli su dužnosnici za POLITICO i WELT AM SONNTAG.