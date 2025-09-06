Oglas

Bundeswehr

Njemačka šalje 1000 vojnih vozila na vježbe u ovoj istočnoj zemlji

Hina
06. ruj. 2025. 22:01
An armored transport truck of the German army drives during an excercise on the Tag der Bundeswehr (Bundeswehr Day) at the Bundeswehr Logistics School at Lucius D. Clay barracks in Garlstedt near Osterholz-Scharmbeck,
FOCKE STRANGMANN / AFP

Više od 1000 njemačkih vojnih vozila stiglo je u Litvu na velike vježbe na istočnom krilu NATO saveza, javlja u subotu njemačka agencija dpa.

Dvama teretnim brodovima prevezena su borbena vozila, oklopna vozila, vojni kamioni i druga oprema te osoblje iz njemačke luke Rostock preko Baltičkog mora do Litve, članice Europske unije i NATO saveza.

Nakon pristizanja u luku Klaipedu, konvoj 37. oklopne pješadijske brigade uputio se prema Pabradeu i drugim litavskim vojnim bazama, priopćio je glasnogovornik njemačke vojske Bundeswehra u subotu.

U Litvi, vojska i vozila sudjelovat će u opsežnim vježbama nazvanim Quadriga 2025, usredotočenim na zaštitu baltičke regije u kriznim i ratnim uvjetima. Litva će postati fokusom vojne uključenosti Bundeswehra u nadolazećim godinama, ističe dpa.

Kao odgovor na izmijenjenu sigurnosnu situaciju u Europi i agresivno ponašanje Rusije, 45. oklopna brigada, nazvana Litva, polako se uspostavlja u toj baltičkoj državi.

Trebala bi biti u cijelosti operativna do 2027. godine te imati 5000 vojnika. Litva graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom te ruskom saveznicom Bjelorusijom.

Teme
Bundeswehr Litva Njemačka Rusija

