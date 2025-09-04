Koliko je velika kriza u Njemačkoj? Tvrtka koja postoji 500 godina je na rubu propasti

Povijest tvrtke Casimir Kast GmbH je duga gotovo 500 godina. Sada je tradicionalna tvrtka insolventna.
Tvrtka Casimir Kast Verpackung und Display GmbH iz Gernsbacha u njemačkoj saveznoj zemlji Baden-Württemberg podnijela je zahtjev za insolventnost, pišu njemački mediji, a prenosi Fenix.
Trenutno zapošljavaju 160 radnika
Tvrtka je to potvrdila u intervjuu za njemačke medije. Proizvođač ambalaže trenutno zapošljava oko 160 ljudi.
Kako izvještavaju lokalni mediji, to tvrtku čini jednim od najvećih poslodavaca u regiji.
Prema priopćenju za javnost, “opća ekonomska situacija u Njemačkoj” razlog je financijskih problema tvrtke.
Insolventnost ima za cilj spriječiti “veću štetu za tvrtku”. Tvrtka namjerava pronaći investitora ili partnera pišu njemački mediji.
Radna snaga će biti uključena u proces
Radna snaga će biti “usko uključena u sva razmatranja” tijekom nadolazećeg postupka insolventnosti. Naknada za insolventnost jamčit će plaće do tri mjeseca. Poslovanje će se zasad nastaviti normalno.
Kao što tvrtka navodi na svojoj web stranici, povijest tvrtke datira iz 1550. godine – što znači da je stara 475 godina.
U to vrijeme, Jacob Kast je upravljao pilanama i splavarenjem; tvrtkom sada upravlja 13. generacija.
Prema web stranici tvrtke, tvrtka je konačno počela s preradom kartona 1910. godine.
