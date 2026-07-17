Njemačka u groznici: Od krize Volkswagena do AfD-a koji juriša na vlast

"Opravdani su strahovi od AfD-a jer su jedina stranka koja godinama ima kontinuirani rast, bez većih oscilacija. Merz je govorio da će prepoloviti AfD, a oni su na putu da se udvostruče. Uvjerljivo su prvi s 27 posto podrške birača, dok Merzov CDU/CSU ima 22 posto, što je rezultat dvije stranke. Zeleni su na 15 posto. Na saveznoj razini razlika je ogromna, a u pojedinim saveznim zemljama su razlike još veće, pa bi u nekima AfD na jesen mogao osvojiti apsolutnu većinu", upozorio je Matić i napomenuo kako se AfD odavno priprema za preuzimanje vlasti - obučavaju ljude na svojim akademijama konkretnim vještinama i znanjima koja su im potrebna da sutra da vladaju.