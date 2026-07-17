SREĆKO MATIĆ
Njemačka u groznici: Od krize Volkswagena do AfD-a koji juriša na vlast
Novinar DW-a Srećko Matić, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, komentirao je posjet francuskog predsjednika Emmanuela Macrona Njemačkoj te stanje na njemačkoj društveno-političkoj sceni i gospodarsku krizu u toj zemlji
"Macron može biti siguran da je Njemačka dio Koalicije voljnih jer će, unatoč nekim iritacijama, Njemačka ipak sudjelovati u prvoj vojnoj vježbi u kojoj bi se testirao način funkcioniranja Koalicije voljnih bude li štitila mir u Ukrajini. Nijemce je iziritiralo što je Marcon najavio da će se to uskoro dogoditi. On u predsjedničkom sustavu Francuske može o tome samostalno odlučivati, ali Merz ne može jer o angažmanu vojske odlučuje parlament", istaknuo je Srećko Matić.
Koalicija voljnih da nastave vladati
Komentirajući stanje u Njemačkoj, naglasio je kako i na nacionalnoj razini postoji vladajuća "koalicija voljnih".
"To je koalicija voljnih partnera da ostanu još neko vrijeme zajedno jer i nemaju baš puno alternativa. SPD je daleko od narodne stranke koja okuplja šire mase, izgubila je povjerenje radničke klase, koja se okrenula AfD-u. SPD i CDU/CSU voljni su nastaviti s tom koalicijom, a Merz je predstavlja kao snagu koja će izvući zemlju iz 'gabule'.
Njemačka je u krizi i daleko je od toga da opet bude motor Europske unije i da kao nekad vuče slabije države Unije kad se nađu u problemima. No, Njemačka mora naći svoj put jer vlada kontinuirano gubi povjerenje birača, a svjedočimo i brzoj eroziji povjerenja u vladajuću koaliciju", istaknuo je novinar DW-a.
Rast AfD-a, pripremaju se za preuzimanje vlasti
Dodao je kako od svega profitira AfD, koji je jedina stranka kojoj godinama stabilno raste povjerenje.
"Opravdani su strahovi od AfD-a jer su jedina stranka koja godinama ima kontinuirani rast, bez većih oscilacija. Merz je govorio da će prepoloviti AfD, a oni su na putu da se udvostruče. Uvjerljivo su prvi s 27 posto podrške birača, dok Merzov CDU/CSU ima 22 posto, što je rezultat dvije stranke. Zeleni su na 15 posto. Na saveznoj razini razlika je ogromna, a u pojedinim saveznim zemljama su razlike još veće, pa bi u nekima AfD na jesen mogao osvojiti apsolutnu većinu", upozorio je Matić i napomenuo kako se AfD odavno priprema za preuzimanje vlasti - obučavaju ljude na svojim akademijama konkretnim vještinama i znanjima koja su im potrebna da sutra da vladaju.
Autoindustrija u krizi, ali jača vojna industrija
Govoreći o militarizaciji Njemačke i jačanju vojne industrije, naglasio je kako je vojna industrija je i prije geopolitičke kriza bila jaka, ali da se sad više proizvodi zbog povećanih potreba i narudžbi.
"Njemačka industrija oružja dovoljno je snažna da dominira europskim tržištem, a jedan dio iz auto branše, koja je u krizi, mogao bi se iskoristiti u industriji oružja", kazao je.
Kad je riječ o velikoj krizi njemačke autoindustrije, Matić napominje da je Volkswagen puno veći od ostalih i da ima i poseban status u njemačkom društvu i ekonomiji.
Volkswagen
"Oni su simbol njemačkog gospodarskog čuda nakon 2. svjetskog rata – neusporedivo su veći od ostalih. Kaže se da kad Volkswagen kihne, Njemačka dobije gripu, ali on ne samo da kiše, nego ima i temperaturu iznad 39 i u groznici je. Grozničavo se traži rješenje, 50 tisuća ljudi bi moglo ostati bez posla u najcrnjem scenariju", upozorio je Matić.
Na ekonomsku krizu izazvanu geopolitičkim sukobima posljednjih godina, sad se "nadograđuje" i klimatska kriza: zbog suše plovni putevi njemačkim rijekama prema Sjevernom moru jedva održavaju promet, pa se može očekivati novi rast cijena jer će industrija morati prevoziti robu željeznicama i cestama, što nosi i veće troškove.
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