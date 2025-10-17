Oglas

VOJNI ANALITIČAR OBJAŠNJAVA

Tehnički detalj koji bi Putin mogao iskoristiti za let u Mađarsku – i izbjeći uhićenje

N1 Info
17. lis. 2025. 19:28
Russia's President Vladimir Putin looks on during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by WANG Zhao / AFP)
WANG Zhao / AFP / WANG ZHAO

Dok ruska invazija na Ukrajinu i dalje traje, zapadni diplomatski napori da se pronađe političko rješenje nastavljaju se punim intenzitetom.

Vojna akcija sama po sebi samo je sredstvo za postizanje cilja – politički kompromis jedini je način da se rat okonča, piše Sean Bell, vojni analitičar za SkyNews.

Donald Trump čini se odlučan istražiti sve mogućnosti za pregovore o nekoj vrsti prekida vatre, a Mađarska se čini kao preferirano mjesto za njihov sljedeći summit nakon onog na Aljasci.

No kako će Vladimir Putin putovati u Mađarsku, s obzirom na to da je ona okružena državama potpisnicama Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (ICC) – koji je izdao nalog za njegovo uhićenje?

Putovanje kopnenim rutama – vlakom ili automobilom – zahtijevalo bi carinske i granične provjere, što bi povećalo rizik od uhićenja. To bi gotovo sigurno bio neprihvatljiv rizik za ruskog čelnika.

Umjesto toga, let ruskim vojnim zrakoplovom izbjegao bi potrebu za carinskim provjerama na granicama.

Iako države mogu odbiti odobriti plan leta kroz svoj zračni prostor, letenje uz granicu tzv. Zračne informacijske regije (Flight Information Region – međunarodna granica između zračnih prostora država) omogućuje vojnim zrakoplovima navigaciju bez ulaska u zračni prostor bilo koje države.

Tehnički detalj – možda – ali učinkovit.

Iako će NATO-vi vojni lovci vjerojatno pratiti ruskog predsjednika tijekom tog posjeta, vrlo je malo vjerojatno da će saveznički piloti u takvim okolnostima imati odobrenje za uporabu oružja.

ICC mađarska rusija vladimir putin

