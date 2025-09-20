Val ruskih zračnih napada na Ukrajinu: Tri osobe poginule

Rusija je tijekom noći na subotu pokrenula još jedan val zračnih napada na nekoliko ukrajinskih regija, ubivši tri osobe i ranivši desetke, rekao je u subotu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Zelenski je rekao da je ruska vojska u napadima koristila 40 raketa i krstarećih projektila, te oko 580 dronova.
Pod vatrom su se našle Dnjepropetrovska, Nikolajevska, Černihivska i Zaporiška regija, rekao je Zelenski, kao i naselja u područjima Poltave, Kijeva, Odese, Sumija i Harkiva.
Jedna je osoba poginula, a 26 ozlijeđeno u jugoistočnoj regiji Dnjepropetrovsk, napisao je regionalni guverner Serhij Lisak na Telegramu. Rekao je da su u kombiniranom napadu dronovima i raketama oštećene stambene i poljoprivredne zgrade, te industrijski objekti.
Ukrajina je dokazala da može zaštititi sebe i Europu, napisao je Zelenskij na Telegramu. Pozvao je na zajedničko djelovanje kako bi se stvorio sigurnosni štit nad zemljom, ojačala protuzračna obrana, povećala isporuka oružja i udvostručile sankcije Rusiji.
Ukrajina se već više od tri i pol godine brani od pune invazije susjeda.
