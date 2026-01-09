Nova pucnjava u SAD-u: Savezni agenti ranili dvije osobe

U Portlandu su savezni agenti upucali dvije osobe i trenutno su hospitalizirane, objavila je Policijska uprava tog američkog grada u priopćenju.
Trenutno nije poznato u kakvom su stanju. Ured FBI-ja u Portlandu naveo je su u pucnjavi sudjelovali agenti Carinske i granične zaštite te da oni vode istragu.
U 14:18 sati po lokalnom vremenu policijski službenici Portlanda odazvali su se dojavi o pucnjavi, a šest minuta kasnije dvije osobe prevezene su u bolnicu. Kasnije je policija potvrdila da su u incidentu sudjelovali savezni agenti.
"Još smo u ranoj fazi ovog incidenta. Svjesni smo pojačanih emocija i napetosti koje mnogi osjećaju nakon pucnjave u Minneapolisu, ali molim zajednicu da ostane mirna dok radimo na tome da doznamo više", rekao je načelnik policije Bob Day, prenosi CNN.
