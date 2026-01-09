Oglas

TRAJE ISTRAGA

Nova pucnjava u SAD-u: Savezni agenti ranili dvije osobe

author
N1 Info
|
09. sij. 2026. 07:15
američka policija Pixabay
Pixabay/Ilustracija

U Portlandu su savezni agenti upucali dvije osobe i trenutno su hospitalizirane, objavila je Policijska uprava tog američkog grada u priopćenju.

Oglas

Trenutno nije poznato u kakvom su stanju. Ured FBI-ja u Portlandu naveo je su u pucnjavi sudjelovali agenti Carinske i granične zaštite te da oni vode istragu.

U 14:18 sati po lokalnom vremenu policijski službenici Portlanda odazvali su se dojavi o pucnjavi, a šest minuta kasnije dvije osobe prevezene su u bolnicu. Kasnije je policija potvrdila da su u incidentu sudjelovali savezni agenti.

"Još smo u ranoj fazi ovog incidenta. Svjesni smo pojačanih emocija i napetosti koje mnogi osjećaju nakon pucnjave u Minneapolisu, ali molim zajednicu da ostane mirna dok radimo na tome da doznamo više", rekao je načelnik policije Bob Day, prenosi CNN.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
FBI carina portland pucnjava savezni agenti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ