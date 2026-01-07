Nova reforma u Njemačkoj: Evo što bi se uskoro moglo promijeniti

SPD najavljuje reformu poreza na nasljedstvo kojom bi se vrlo velika nasljedstva znatno jače oporezivala, dok bi se imovina poduzeća i dalje štitila, u skladu s očekivanom presudom Saveznog ustavnog suda. Cilj je zatvoriti porezne rupe kako bi bogati nasljednici pravednije doprinosili općem dobru, bez opterećivanja običnih građana ili obiteljskih domova.
Njemačka Socijaldemokratska stranka (SPD) priprema reformu poreza na nasljedstvo kojom bi se znatno povećalo oporezivanje vrlo velikih nasljedstava, dok bi se istodobno nastojalo zaštititi imovinu poduzeća. Povod za reformu je očekivana presuda Saveznog ustavnog suda, koja bi trebala biti donesena u prvom tromjesečju ove godine, piše Fenix magazin.
Predsjednik zastupničkog kluba SPD-a u Bundestagu Matthias Miersch izjavio je za Rheinische Post da je cilj reforme "da se vrlo visoka nasljedstva oporezuju snažnije nego dosad“. Prema njegovim riječima, bogati nasljednici trebali bi dati veći doprinos općem dobru, jer je to pitanje pravednosti. „Trenutačno postoji previše rupa u sustavu, zbog kojih se obični nasljednici oporezuju, dok se superbogati mogu izvući“, naglasio je Miersch.
Savezni ustavni sud razmatra pitanje krše li postojeće porezne povlastice pri prijenosu poduzeća načelo jednakosti. Upravo te povlastice godinama su predmet kritika jer omogućuju da se golema bogatstva prenose gotovo bez poreznog opterećenja.
Miersch je pritom odbacio tvrdnje da bi veće oporezivanje nasljedstava nužno štetilo gospodarstvu. „Druge zemlje pokazuju kako se poduzeća mogu zaštititi, a da se istodobno ekstremna nasljedstva i velika imovina pravednije oporezuju“, rekao je. Naglasio je da se rasprava ne vodi o naslijeđenom roditeljskom domu ili jednoj stambenoj nekretnini, nego o nasljedstvima vrijednima više milijuna eura.
SPD-ov reformni prijedlog trebao bi biti predstavljen ubrzo nakon sudske odluke, a očekuje se da će potaknuti intenzivnu političku raspravu o pravednosti poreznog sustava i raspodjeli bogatstva u Njemačkoj.
