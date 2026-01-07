Nova reforma u Njemačkoj: Evo što bi se uskoro moglo promijeniti

Miersch je pritom odbacio tvrdnje da bi veće oporezivanje nasljedstava nužno štetilo gospodarstvu. „Druge zemlje pokazuju kako se poduzeća mogu zaštititi, a da se istodobno ekstremna nasljedstva i velika imovina pravednije oporezuju“, rekao je. Naglasio je da se rasprava ne vodi o naslijeđenom roditeljskom domu ili jednoj stambenoj nekretnini, nego o nasljedstvima vrijednima više milijuna eura.