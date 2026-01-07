Državljani još 25 zemalja moraju dati jamčevinu ako žele vizu za SAD

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dodala je još 25 zemalja na popis država čiji bi građani mogli morati položiti jamčevinu do 15.000 dolara kako bi podnijeli zahtjev za ulazak u SAD, objavljeno je u utorak na stranicama američkog State Departmenta.
Oglas
Popis se uglavnom odnosi na zemlje iz Afrike, Latinske Amerike i Južne Azije te sada obuhvaća ukupno 38 država. Nova pravila za dodatno uvrštene zemlje stupit će na snagu 21. siječnja, navodi se u objavi State Departmenta.
Na popisu se našla i Venezuela, čiji je svrgnuti predsjednik Nicolas Maduro, prema navodima američkih vlasti, tijekom vikenda doveden u New York.
State Department naveo je da će svaki građanin ili državljanin koji putuje s putovnicom jedne od tih zemalja, a koji ispunjava uvjete za vizu B1/B2, morati položiti jamčevinu u iznosu od 5.000, 10.000 ili 15.000 dolara, pri čemu se visina jamčevine određuje u vrijeme razgovora za vizu.
Podnositelji zahtjeva morat će pristati na uvjete jamčevine putem internetske platforme Pay.gov američkog Ministarstva financija, priopćio je State Department.
Pilotni program State Departmenta pokrenut je u kolovozu s početnim popisom država. Američka vlada navodi da je cilj jamčevina odvraćanje posjetitelja od prekoračenja dopuštenog boravka nakon ulaska u zemlju s vizama za turizam ili poslovne svrhe.
Otkako je u siječnju prošle godine preuzeo dužnost, Trump provodi tvrdu imigracijsku politiku, koja uključuje pojačane deportacije, poništavanje viza i zelenih karata te provjeru objava na društvenim mrežama i ranijih javnih istupa imigranata.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su Trumpove imigracijske i putne politike, ocijenivši da ograničavaju jamstva pravičnog postupka i slobodu govora, dok Trump i njegovi saveznici tvrde da su mjere usmjerene na jačanje unutarnje sigurnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas