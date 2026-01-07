Oglas

Državljani još 25 zemalja moraju dati jamčevinu ako žele vizu za SAD

Hina
07. sij. 2026. 07:03
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa dodala je još 25 zemalja na popis država čiji bi građani mogli morati položiti jamčevinu do 15.000 dolara kako bi podnijeli zahtjev za ulazak u SAD, objavljeno je u utorak na stranicama američkog State Departmenta.

Popis se uglavnom odnosi na zemlje iz Afrike, Latinske Amerike i Južne Azije te sada obuhvaća ukupno 38 država. Nova pravila za dodatno uvrštene zemlje stupit će na snagu 21. siječnja, navodi se u objavi State Departmenta.

Na popisu se našla i Venezuela, čiji je svrgnuti predsjednik Nicolas Maduro, prema navodima američkih vlasti, tijekom vikenda doveden u New York.

State Department naveo je da će svaki građanin ili državljanin koji putuje s putovnicom jedne od tih zemalja, a koji ispunjava uvjete za vizu B1/B2, morati položiti jamčevinu u iznosu od 5.000, 10.000 ili 15.000 dolara, pri čemu se visina jamčevine određuje u vrijeme razgovora za vizu.

Podnositelji zahtjeva morat će pristati na uvjete jamčevine putem internetske platforme Pay.gov američkog Ministarstva financija, priopćio je State Department.

Pilotni program State Departmenta pokrenut je u kolovozu s početnim popisom država. Američka vlada navodi da je cilj jamčevina odvraćanje posjetitelja od prekoračenja dopuštenog boravka nakon ulaska u zemlju s vizama za turizam ili poslovne svrhe.

Otkako je u siječnju prošle godine preuzeo dužnost, Trump provodi tvrdu imigracijsku politiku, koja uključuje pojačane deportacije, poništavanje viza i zelenih karata te provjeru objava na društvenim mrežama i ranijih javnih istupa imigranata.

Organizacije za zaštitu ljudskih prava osudile su Trumpove imigracijske i putne politike, ocijenivši da ograničavaju jamstva pravičnog postupka i slobodu govora, dok Trump i njegovi saveznici tvrde da su mjere usmjerene na jačanje unutarnje sigurnosti.

Teme
Imigracijska politika Jamčevina za vizu Vizna politika sad

