Nova ruska provokacija: "Preletjeli su naš brod"

"Upadi ruskih bespilotnih letjelica i borbenih zrakoplova duboko u poljski i estonski zračni prostor te prelet preko njemačke fregate u Baltičkom moru unutar nekoliko dana jasno pokazuju da Rusija doslovno testira granice, uključujući one koje pripadaju državama članicama NATO-a, sa sve većom učestalošću i intenzitetom", kazao je Boris Pistorius.