u Münchenu
Novi napad u Njemačkoj: Pokušali zapaliti objekte obrambenih tvrtki, dvoje uhićeno
U Münchenu su uhićeni muškarac i žena koji su navodno pokušali izazvati požar ispred objekata dviju tvrtki iz obrambenog sektora.
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Nekoliko zapaljivih naprava aktivirano je tijekom noći ispred sjedišta tehnološke tvrtke Rohde & Schwarz i njemačkog proizvođača dronova Helsinga u Münchenu. Istražitelji zasad smatraju da su se dvije naprave zapalile, dok treća, čini se, nije.
Policiju je oko ponoći nazvao svjedok nakon što su zapaljive naprave izbačene iz automobila u pokretu prema gradilištu uz ulicu, piše Euronews.
Policajci koji su stigli na mjesto događaja uspjeli su odmah ugasiti požar. Nije prijavljena veća materijalna šteta.
Nakon toga uhićeni su 38-godišnji muškarac i 28-godišnja žena. Prema navodima njemačke javne radiotelevizije Bayerischer Rundfunk, oboje su bugarski državljani.
Rohde & Schwarz, među ostalim, proizvodi sigurnosnu i komunikacijsku tehnologiju za javne službe i vojsku. Helsing se uglavnom bavi proizvodnjom dronova za vojne operacije.
Za sada nisu poznate dodatne informacije o pozadini incidenta.
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