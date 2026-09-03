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u Münchenu

Novi napad u Njemačkoj: Pokušali zapaliti objekte obrambenih tvrtki, dvoje uhićeno

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N1info
|
03. ruj. 2026. 19:49
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Ilustracija: RALF HIRSCHBERGER/AFP

U Münchenu su uhićeni muškarac i žena koji su navodno pokušali izazvati požar ispred objekata dviju tvrtki iz obrambenog sektora.

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Nekoliko zapaljivih naprava aktivirano je tijekom noći ispred sjedišta tehnološke tvrtke Rohde & Schwarz i njemačkog proizvođača dronova Helsinga u Münchenu. Istražitelji zasad smatraju da su se dvije naprave zapalile, dok treća, čini se, nije.

Policiju je oko ponoći nazvao svjedok nakon što su zapaljive naprave izbačene iz automobila u pokretu prema gradilištu uz ulicu, piše Euronews.

Policajci koji su stigli na mjesto događaja uspjeli su odmah ugasiti požar. Nije prijavljena veća materijalna šteta.

Nakon toga uhićeni su 38-godišnji muškarac i 28-godišnja žena. Prema navodima njemačke javne radiotelevizije Bayerischer Rundfunk, oboje su bugarski državljani.

Rohde & Schwarz, među ostalim, proizvodi sigurnosnu i komunikacijsku tehnologiju za javne službe i vojsku. Helsing se uglavnom bavi proizvodnjom dronova za vojne operacije.

Za sada nisu poznate dodatne informacije o pozadini incidenta.

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münchen napad njemačka njemačka njemačka napad

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