Nijemci otkrivaju nove detalje: Poznata su imena Srba povezanih s napadom u Leipzigu. Imali su eksploziv

Pozivajući se na zapadne obavještajne izvore, Spiegel Srbiju opisuje kao jednu od važnih točaka za aktivnosti povezane s ruskim sabotažnim operacijama u Europi. Prema tim informacijama, ondje se, među ostalim, regrutiraju i obučavaju osobe koje se poslije mogu koristiti u operacijama na području Europske unije. Međutim, činjenica da su neki od osumnjičenika prolazili kroz Srbiju ili da su ondje pronađeni dron i eksploziv sama po sebi nije dokaz da su srbijanske vlasti bile uključene u takve aktivnosti.