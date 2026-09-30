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Novi problemi za europske putnike: Zbog štrajka bi moglo biti otkazano oko 500 letova
Letovi easyJeta u Portugalu mogli bi biti ozbiljno poremećeni tijekom pet dana zbog štrajka koji počinje ovog vikenda.
Kabinsko osoblje najavilo je obustavu rada zbog koje se očekuju otkazivanja letova u zračnim lukama u Lisabonu, Portu i Faru.
Sindikat SNPVAC, kojem pripada kabinsko osoblje easyJeta u Portugalu, najavio je štrajk od 2. do 6. listopada.
Prema procjenama sindikata, zbog listopadskog štrajka moglo bi biti otkazano oko 500 planiranih letova.
Neki letovi prema Ujedinjenom Kraljevstvu već su otkazani uoči početka štrajka.
Otkazana su dva povratna leta i jedan odlazni let iz zračne luke Southend. Prema zasad dostupnim informacijama, letovi iz londonske zračne luke Stansted nisu pogođeni, piše The Sun.
Iz Ujedinjenog Kraljevstva easyJet leti prema Portugalu iz Birminghama, Bristola, Edinburgha, Glasgowa, Liverpoola, Gatwicka, Lutona, Southenda, Manchestera i Newcastlea.
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Putnicima koji tijekom štrajka planiraju putovati u Portugal ili iz njega savjetuje se da prate obavijesti easyJeta.
Portugalska vlada osigurala je najmanje jedan povratni let na relaciji Lisabon – London – Lisabon dnevno tijekom štrajka.
Čini se da nijedan let prema Ujedinjenom Kraljevstvu iz Fara ili Porta nije na popisu zaštićenih letova, a odluka vlasti ne navodi konkretne pojedinosti o letovima.
Anton Radchenko, stručnjak za zrakoplovstvo i izvršni direktor AirAdvisora, savjetovao je putnicima da "pričekaju odluku koja se odnosi na njihov konkretan let i sačuvaju podatak o točnom vremenu kada su obaviješteni o otkazivanju".
Dodao je: "Ako easyJet otkaže let, a putnici i dalje moraju putovati, trebali bi što prije zatražiti preusmjeravanje, uključujući let drugog prijevoznika ako bi tako znatno ranije stigli na odredište, umjesto da automatski prihvate povrat novca."
Štrajk u Portugalu dolazi nakon što je kabinsko osoblje easyJeta već štrajkalo u Francuskoj 15. i 16. kolovoza.
Prošlog mjeseca i easyJetovi piloti u Francuskoj obustavili su rad na dva dana u rujnu. Članovi sindikata pilota SNPL štrajkali su 13. i 14. rujna zbog spora oko plaća.
Sindikat SNPVAC najavio je još jedan štrajk kasnije ove godine, od 19. do 23. prosinca.
Glasnogovornik easyJeta rekao je: "Izuzetno smo razočarani što SNPVAC planira štrajk unatoč našoj spremnosti za nastavak konstruktivnog dijaloga.
Upravo smo započeli proces mirenja uz posredovanje DGERT-a s ciljem postizanja dogovora kojim bi se odgovorilo na zahtjeve naših zaposlenika i zaštitila održivost poslovanja easyJeta u Portugalu.
Trenutačni zahtjevi sindikata nisu provedivi, posebno s obzirom na to da je naše kabinsko osoblje već plaćeno znatno iznad portugalskog nacionalnog prosjeka.
Činimo sve što možemo kako bismo smanjili posljedice štrajka za naše putnike, uključujući otkazivanje pojedinih letova unaprijed kako bismo putnicima omogućili da na vrijeme promijene svoje planove putovanja."
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