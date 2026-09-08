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o AfD-u i izborima

Novinar DW-a: Birači u istočnoj Njemačkoj iznimno su kritični prema modelu kapitalizma

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Marinela Ruškovački , Luka Kostić
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08. ruj. 2026. 06:49
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Gost naše Marinele Ruškovački bio je Saša Matić, novinar DW-a. Povod: pobjeda AfD-a na izborima u saveznoj državi Saska-Anhaltu.

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"Zbog toga će biti kritiziran. Ako on kaže da je bolna činjenica da je AfD uspio mobilizirati nebirače, to je izjava koja će sigurno naići na brojne kritike. To je jedno od dostignuća demokracije, da ih se vratilo na biračka mjesta, da oni odlučuju", kaže Saša Matić, komentirajući Friedricha Merza, koji je ustvrdio da je bolna činjenica da je AfD uspio mobilizirati tolike birače koji do sada nisu izlazili na birališta.

Dodao je kako su birači u istočnoj Njemačkoj zbog iskustva u DDR-u iznimno kritični prema kapitalističkom ekonomskom modelu.

"Ovdje u istočnoj Njemačkoj ljudi su prilično kritični prema situaciji u državi. Kritični su zbog svog povijesnog iskustva života u socijalizmu. Kritični su ne samo prema strankama zapada i vladi u Berlinu, kritični su generalno prema modelu kapitalizma.

Smatraju da kapitalizam upravlja radnicima kao marionetama, tako doslovno neki kažu, to je jedan od razloga zašto su nezadovoljni i žele izvršiti pritisak da vlada vodi socijalnu politiku, da se brine o njima", kaže.

"To je jedan od razloga uspjeha AfD-a. Oni su već u predizbornoj kampanji pronašli čudotvoran recept, tako jednostavan, a čudotvoran: pokazali su brigu za ljude. Predizborne skupove nisu tako zvali, nazvali su ih obiteljskim feštama, pozvali ljude na besplatne kobasice i pivo. Da se ljudi druže i imaju osjećaj da taj Ulrich Siegmund, vjerojatni budući premijer, zaista ima otvoreno uho za njihove probleme, da je jedan od njih."

n1 matić
N1

Međutim, Matić dodaje kako velik dio političkog programa AfD-a nije u nadležnosti državnih vlasti već savezne vlade u Berlinu.

"Puno stvari o kojima AfD piše u predizbornim programima zapravo su u nadležnosti saveznih vlasti. Federalna vlada u Berlinu brine se o migracijama. Problem je što savezne vlasti to rade neuspješno, pa se deseci, čak i stotine tisuća ljudi i dalje nalaze na tlu Njemačke te njemački građani plaćaju njihovu skrb."

"Postoji i niz stvari koje AfD, ako preuzme vlast, itekako može mijenjati: obrazovanje, unutarnja sigurnost, odnos prema osobama s posebnim potrebama, strahuje se da će oni biti segregirani u posebne škole. To su primjeri stvari koje se mogu promijeniti", kaže Matić.

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