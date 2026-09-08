Novinar DW-a: Birači u istočnoj Njemačkoj iznimno su kritični prema modelu kapitalizma

"Zbog toga će biti kritiziran. Ako on kaže da je bolna činjenica da je AfD uspio mobilizirati nebirače, to je izjava koja će sigurno naići na brojne kritike. To je jedno od dostignuća demokracije, da ih se vratilo na biračka mjesta, da oni odlučuju", kaže Saša Matić, komentirajući Friedricha Merza, koji je ustvrdio da je bolna činjenica da je AfD uspio mobilizirati tolike birače koji do sada nisu izlazili na birališta.