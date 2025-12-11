Novinarka iz Australije o zabrani društvenih mreža: Ovo je eksperiment, čeka nas još puno posla

Australija je prva zemlja u svijetu koja je uvela zabranu društvenih mreža mlađima od 16 godina, a tu odluku je za N1 Studijo uživo komentirala Vanessa Wiltshire, novinarka iz Australije, s našim Hrvojem Krešićem.
"Trebala je cijela godina da se dođe do ove točke, ali kada je zakon donesen dobio je podršku obje strane Doma. Brojni građani su također rekli da su vrlo zabrinuti zbog društvenih mreža. Došlo je do velike podrške ovom zakonu. Naravno, bilo je nekih početnih problema. Ljudi su govorili da će biti onih koji će pokušati zaobići ovu zabranu, ali ovo je eksperiment. Premijer je i sam rekao da će ovo imati određene izazove", ispričala je Vanessa Wiltshire.
Odgovorila je i na pitanje kako cijela priča izgleda u praksi i kako biti siguran da mlađima od 16 neće biti dopušten pristup pod drugim imenom.
"To je bio predmet velike rasprave posljednjih dana i mnogi su shvatili, kada je nastupila zabrana, da djeca još uvijek imaju zabranu ako su napisali da su stariji. Mislim da će mnogi shvatiti da je ovaj proces dug i da nas čeka još puno posla", rekla je Wiltshire.
Otkrila je i što je s velikim tehnološkim tvrtkama i kakve reakcije očekuju od njih.
"Tehnološke tvrtke su izjavile da će se pridržavati ovog zakona, u suprotnom slijede visoke kazne za njih. Imat će određeno vrijeme za prilagodbu, neće preko noći dobiti kazne, ali ako se ne budu pridržavali ovog zakona mogle bi se suočiti s kaznom od 15 milijuna australskih dolara. To je značajno upozorenje", kaže Wiltshire.
Na kraju je dodala da Australija nudi dovoljno zanimljivog sadržaja mladima da ne budu ovisni o društvenim mrežama.
"Australci vole boraviti u prirodi i premijer je najavio da ovaj zakon potiče mlade da izađu van. I životni stil i kultura su usmjereni na boravak na otvorenom", zaključila je Vanessa.
