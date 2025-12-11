Novinarka iz Australije o zabrani društvenih mreža: Ovo je eksperiment, čeka nas još puno posla

"Trebala je cijela godina da se dođe do ove točke, ali kada je zakon donesen dobio je podršku obje strane Doma. Brojni građani su također rekli da su vrlo zabrinuti zbog društvenih mreža. Došlo je do velike podrške ovom zakonu. Naravno, bilo je nekih početnih problema. Ljudi su govorili da će biti onih koji će pokušati zaobići ovu zabranu, ali ovo je eksperiment. Premijer je i sam rekao da će ovo imati određene izazove", ispričala je Vanessa Wiltshire.