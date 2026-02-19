Objavljene satelitske snimke: Iran obnavlja nuklearne i vojne lokacije

2026 Planet Labs PBC and Vantor/Handout via REUTERS

Satelitske snimke pokazuju da je Iran nedavno izgradio betonski zaštitni omotač nad novim objektom na osjetljivoj vojnoj lokaciji te ga prekrio zemljom, tvrde stručnjaci, čime je nastavio radove na mjestu za koje se navodi da ga je Izrael bombardirao 2024. godine, u jeku napetosti sa Sjedinjenim Državama.

Podijeli

Oglas

Snimke također pokazuju da je Iran zatrpao ulaze u tunele na nuklearnoj lokaciji koju su SAD bombardirale tijekom 12-dnevnog rata Izraela i Irana prošle godine, dodatno utvrdio ulaze u tunele u blizini druge lokacije te obnovio raketne baze pogođene u tom sukobu, javlja Reuters.

One pružaju uvid u iranske aktivnosti na nekim od lokacija koje su u središtu napetosti s Izraelom i SAD-om, dok Washington nastoji pregovarati o sporazumu s Teheranom o njegovu nuklearnom programu, uz prijetnje vojnom akcijom ako pregovori propadnu.

Ovo su snimke koje prikazuju promjene:

Vojni kompleks Parchin

Oko 30 kilometara jugoistočno od Teherana nalazi se kompleks Parchin, jedna od najosjetljivijih iranskih vojnih lokacija. Zapadne obavještajne službe sugerirale su da je Teheran ondje prije više od dva desetljeća provodio testiranja relevantna za detonacije nuklearne bombe.

Iran je uvijek poricao da nastoji razviti atomsko oružje.

Izrael je, prema navodima, pogodio Parchin u listopadu 2024. godine.

Satelitske snimke snimljene prije i nakon tog napada pokazuju opsežnu štetu na pravokutnoj zgradi u Parchinu te očitu obnovu na snimkama od 6. studenoga 2024.

Snimke od 12. listopada 2025. pokazuju napredak na lokaciji, pri čemu je vidljiv kostur nove konstrukcije i dvije manje građevine uz nju. Napredak je vidljiv i na snimkama od 14. studenoga, na kojima se čini da veliki objekt prekriva metalni krov.

2026 Planet Labs PBC and Vantor/Handout via REUTERS

No snimke od 13. prosinca pokazuju da je objekt djelomično prekriven. Do 16. veljače više se uopće ne vidi, skriven, kako stručnjaci navode, betonskom konstrukcijom.

Institut za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS) u analizi satelitskih snimki od 22. siječnja ukazao je na napredak u izgradnji „betonskog sarkofaga” oko novopodignutog objekta na toj lokaciji, koji je identificirao kao Taleghan 2.

ISIS je u studenome izvijestio da snimke pokazuju „kontinuiranu izgradnju i prisutnost onoga što nalikuje dugoj, cilindričnoj komori, moguće spremniku za zadržavanje snažnih eksploziva, vjerojatno duljine oko 36 metara i promjera 12 metara, postavljenom unutar zgrade”.

„Spremnici za zadržavanje snažnih eksploziva ključni su za razvoj nuklearnog oružja”, dodao je ISIS, „ali se mogu koristiti i u mnogim drugim procesima razvoja konvencionalnog naoružanja.”

William Goodhind, analitičar forenzičkih snimki iz organizacije Contested Ground, rekao je da je krov imao sličnu nijansu kao okolno područje te dodao: „Najvjerojatnije je prekriven zemljom kako bi se prikrila boja betona.”

Osnivač ISIS-a David Albright napisao je na platformi X: „Odugovlačenje pregovora ima svoje prednosti: tijekom posljednja dva do tri tjedna Iran je bio zauzet zakopavanjem novog objekta Taleghan 2 ... Na raspolaganju je još zemlje i objekt bi uskoro mogao postati potpuno neprepoznatljiv bunker, pružajući znatnu zaštitu od zračnih udara.”

Ulazi u tunele u nuklearnom komplesku u Isfahanu

Kompleks u Isfahanu jedna je od triju iranskih tvornica za obogaćivanje uranija koje su Sjedinjene Države bombardirale u lipnju.

Osim postrojenja koja su dio ciklusa nuklearnog goriva, Isfahan uključuje i podzemno područje u kojem je, prema riječima diplomata, pohranjena većina iranskog obogaćenog uranija.

Vantor/Handout via REUTERS

Satelitske snimke snimljene krajem siječnja pokazale su nove napore da se zatrpaju dva ulaza u tunele u tom kompleksu, izvijestio je ISIS 29. siječnja. U ažuriranju od 9. veljače ISIS je naveo da je i treći ulaz zatrpan zemljom, što znači da su svi ulazi u tunelski kompleks sada „potpuno zatrpani”.

Snimka od 10. veljače pokazuje sva tri tunela zatrpana, rekao je Goodhind.

ISIS je 9. veljače izvijestio da bi „zatrpavanje ulaza u tunele pomoglo ublažiti učinak eventualnog zračnog napada te bi otežalo kopneni pristup u slučaju upada specijalnih snaga radi zapljene ili uništenja eventualnog visoko obogaćenog uranija koji se ondje nalazi”.

Utvrđeni ulazi u tunele u kompleksu u blizini Natanzа

ISIS je izvijestio da satelitske snimke upućuju na kontinuirane napore od 10. veljače da se „ojačaju i obrambeno utvrde” dva ulaza u tunelski kompleks pod planinom, oko 2 kilometra od Natanzа – lokacije na kojoj se nalaze još dvije iranske tvornice za obogaćivanje uranija.

Vantor/Handout via REUTERS

Snimke pokazuju „kontinuiranu aktivnost u cijelom kompleksu povezanu s tim naporima, uključujući kretanje brojnih vozila, među kojima su kiperi, miješalice za beton i druga teška oprema”, naveo je ISIS.

Planovi Irana za taj objekt, nazvan Pickaxe Mountain, nisu jasni, priopćio je ISIS.

Raketna baza južno od Shiraza

Oko 10 kilometara južno od Shiraza na jugu Irana nalazi se jedna od 25 glavnih baza sposobnih za lansiranje balističkih projektila srednjeg dometa, prema podacima izraelske organizacije Alma Research and Education Center. Alma je procijenila da je lokacija u prošlogodišnjem ratu pretrpjela manju štetu iznad zemlje.

Usporedba snimki od 3. srpnja 2025. i 30. siječnja pokazuje obnovu i radove na čišćenju u glavnom logističkom i vjerojatno zapovjednom kompleksu baze, rekao je Goodhind.

Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

"Ključni zaključak jest da se kompleks još nije vratio punoj operativnoj sposobnosti kakvu je imao prije zračnih udara."

Raketna baza Qom

Oko 40 kilometara sjeverno od grada Qoma, ova baza pretrpjela je umjerenu štetu iznad zemlje, prema procjeni Alme.

Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Usporedba snimki snimljenih između 16. srpnja 2025. i 1. veljače pokazuje novi krov na oštećenoj zgradi. Popravci krova, čini se, započeli su 17. studenoga i najvjerojatnije su dovršeni deset dana poslije, rekao je Goodhind.