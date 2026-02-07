Podsjetimo, u drugom FBI memorandumu navodi se da je Donald Trump bio „kompromitiran od strane Izraela“, da je osuđeni pedofil Jeffrey Epstein surađivao s izraelskom obavještajnom službom te da je židovska vjerska skupina Chabad-Lubavitch nastojala preuzeti kontrolu nad njegovim prvim predsjedničkim mandatom, piše Middle-East Eye.