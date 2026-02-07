Porezni dokumenti koje je američki Justice Department objavio u sklopu Epsteinovih dosjea pokazuju kako je osuđeni pedofil i seksualni prijestupnik novčano podržavao udruge vezane uz IDF i izraelske ilegalne doseljenike u Okupiranoj Zapadnoj obali.
Oglas
Epsteinovi spisi sadrže financijske dokumente koji dokazuju da je Jeffrey Epstein financirao izraelsku vojsku putem dobrotvorne organizacije „Friends of the IDF“. Također je financirao najveću organizaciju za izgradnju naselja u Palestini, Židovski nacionalni fond (JNF).
Podsjetimo, u drugom FBI memorandumu navodi se da je Donald Trump bio „kompromitiran od strane Izraela“, da je osuđeni pedofil Jeffrey Epstein surađivao s izraelskom obavještajnom službom te da je židovska vjerska skupina Chabad-Lubavitch nastojala preuzeti kontrolu nad njegovim prvim predsjedničkim mandatom, piše Middle-East Eye.
Memorandum također navodi da je Epstein surađivao s američkim i stranim obavještajnim službama. „CHS je postao uvjeren da je Epstein bio kooptirani agent Mossada“, stoji u dokumentu, uz pozivanje na ranija izvješća FBI-ja.
The Epstein Files contain financial documents proving that Jeffrey Epstein funded the Israeli military through the "Friends of the IDF" charity.— Lowkey (@Lowkey0nline) February 6, 2026
He also funded the largest settlement-building body in Palestine, the JNF. pic.twitter.com/6RWCkGNCgD
„Epstein je bio blizak s bivšim premijerom Izraela, Ehudom Barakom, i obučavao se kao špijun pod njegovim vodstvom“, dodaje se.
Epstein i Barak imali su desetljeće dugu vezu. Barak, koji je ranije u karijeri bio visoki dužnosnik izraelske vojne obavještajne službe, posjetio je Epsteinovu kuću u New Yorku više od 30 puta između 2013. i 2017. godine.
U jednoj razmjeni e-mailova Epstein je Baraku napisao: „trebao bi jasno reći da ne radim za Mossad. :)“ Barak je odgovorio: „Ti ili ja?“ Epstein je uzvratio: „da ja ne radim :)“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas