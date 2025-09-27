VIDEO / Nova školska godina u Siriji: 4 milijuna učenika u klupama bez Asada i “pozdrava zastavi”

Sirijske vlasti izdale su nalog za uhićenje dugogodišnjeg predsjednika zemlje Bašara al-Asada, više od devet mjeseci nakon njegova svrgavanja, objavilo je u subotu sirijsko pravosuđe.
Vladao Sirijom više od dva desetljeća
Al-Asad, koji je vladao Sirijom više od dva desetljeća, pobjegao je u prosincu prošle godine u Rusiju, nakon što su pripadnici islamističkog pobunjeničkog saveza napredovali prema glavnom gradu Damasku.
Nalog za uhićenje u odsutnosti izdan je za al-Asada zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem i mučenje koje je dovelo do smrti, citirala je sirijska državna novinska agencija SANA u subotu istražnog suca u Damasku, Taufika al-Alija.
Obračun sa snagama al-Asada 2011., 100 tisuća žrtava
Optužbe su povezane s obračunom al-Asadovih snaga 2011. u južnom gradu Darai.
Godine 2011. izbio je prodemokratski mirni ustanak protiv al-Asadove vladavine, čiji su akteri zahtijevali političke promjene.
Međutim, njegova je vlada odgovorila brutalnim ugnjetavanjem. Situacija se ubrzo razvila u pravi sukob koji je rezultirao stotinama tisuća žrtava i masovnim razaranjima.
Stotine tisuća drugih završilo je u zatvoru, podvrgnuto mučenju ili nestanku, prema riječima zagovornika ljudskih prava.
Idući na redu Interpol
„Sudska odluka otvara vrata distribuciji obavijesti putem Interpola [Međunarodne policije] i međunarodnom vođenju slučaja“, rekao je sudac al-Ali.
Dodao je da je ovaj korak odgovor na tužbu koju su podnijele obitelji žrtava. Daraa se smatra kolijevkom ustanka protiv Asada.
Povratak učenika u učionice
Više od 4 milijuna učenika u Siriji započelo je školsku 2025./26. godinu u oko 12.000 škola diljem zemlje. Ministarstvo obrazovanja obnovilo je 531 školu, dok ih je 676 još u fazi popravka. Ipak, oko 27.000 škola i dalje treba sanaciju nakon godina rata, piše Levant24.
U devet mjeseci nakon svrgavanja al-Assada u školu se vratilo čak 1,5 milijuna osnovnoškolaca.
Syria's first school season without Bashar al-Assad's regime. pic.twitter.com/yS05mFJ362— Levant24 (@Levant_24_) September 27, 2025
Škola kao ‘drugi dom’
Nastavnici ističu poboljšanja u uvjetima rada i većoj plaći, dok su ukinute prakse poput obveznih “pozdrava zastavi”. Učenici hvale obnovljene prostore i “motivirajuće metode” nastavnika.
Unatoč napretku, UNICEF podsjeća da 2,4 milijuna djece i dalje ne pohađa nastavu. Ipak, ovogodišnje otvaranje škola smatra se važnim korakom u obnovi sirijskog obrazovnog sustava.
