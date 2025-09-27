VIDEO / Nova školska godina u Siriji: 4 milijuna učenika u klupama bez Asada i “pozdrava zastavi”

Više od 4 milijuna učenika u Siriji započelo je školsku 2025./26. godinu u oko 12.000 škola diljem zemlje. Ministarstvo obrazovanja obnovilo je 531 školu, dok ih je 676 još u fazi popravka. Ipak, oko 27.000 škola i dalje treba sanaciju nakon godina rata, piše Levant24.



U devet mjeseci nakon svrgavanja al-Assada u školu se vratilo čak 1,5 milijuna osnovnoškolaca.

