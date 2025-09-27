Oglas

devet mjeseci od pada

VIDEO / Nova školska godina u Siriji: 4 milijuna učenika u klupama bez Asada i “pozdrava zastavi”

author
Hina
|
27. ruj. 2025. 15:33
sirija
REUTERS/Orhan Qereman

Sirijske vlasti izdale su nalog za uhićenje dugogodišnjeg predsjednika zemlje Bašara al-Asada, više od devet mjeseci nakon njegova svrgavanja, objavilo je u subotu sirijsko pravosuđe.

Oglas

Vladao Sirijom više od dva desetljeća

Al-Asad, koji je vladao Sirijom više od dva desetljeća, pobjegao je u prosincu prošle godine u Rusiju, nakon što su pripadnici islamističkog pobunjeničkog saveza napredovali prema glavnom gradu Damasku.

Nalog za uhićenje u odsutnosti izdan je za al-Asada zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem i mučenje koje je dovelo do smrti, citirala je sirijska državna novinska agencija SANA u subotu istražnog suca u Damasku, Taufika al-Alija.

Obračun sa snagama al-Asada 2011., 100 tisuća žrtava

Optužbe su povezane s obračunom al-Asadovih snaga 2011. u južnom gradu Darai.

Godine 2011. izbio je prodemokratski mirni ustanak protiv al-Asadove vladavine, čiji su akteri zahtijevali političke promjene.

Međutim, njegova je vlada odgovorila brutalnim ugnjetavanjem. Situacija se ubrzo razvila u pravi sukob koji je rezultirao stotinama tisuća žrtava i masovnim razaranjima.

Stotine tisuća drugih završilo je u zatvoru, podvrgnuto mučenju ili nestanku, prema riječima zagovornika ljudskih prava.

Idući na redu Interpol

„Sudska odluka otvara vrata distribuciji obavijesti putem Interpola [Međunarodne policije] i međunarodnom vođenju slučaja“, rekao je sudac al-Ali.

Dodao je da je ovaj korak odgovor na tužbu koju su podnijele obitelji žrtava. Daraa se smatra kolijevkom ustanka protiv Asada.

Povratak učenika u učionice

Više od 4 milijuna učenika u Siriji započelo je školsku 2025./26. godinu u oko 12.000 škola diljem zemlje. Ministarstvo obrazovanja obnovilo je 531 školu, dok ih je 676 još u fazi popravka. Ipak, oko 27.000 škola i dalje treba sanaciju nakon godina rata, piše Levant24.

U devet mjeseci nakon svrgavanja al-Assada u školu se vratilo čak 1,5 milijuna osnovnoškolaca.

Škola kao ‘drugi dom’

Nastavnici ističu poboljšanja u uvjetima rada i većoj plaći, dok su ukinute prakse poput obveznih “pozdrava zastavi”. Učenici hvale obnovljene prostore i “motivirajuće metode” nastavnika.

Unatoč napretku, UNICEF podsjeća da 2,4 milijuna djece i dalje ne pohađa nastavu. Ipak, ovogodišnje otvaranje škola smatra se važnim korakom u obnovi sirijskog obrazovnog sustava.

Teme
al asad bashar al-assad sirija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ