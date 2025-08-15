Obrat netom prije sučeljavanja Trumpa i Putina: Tko će sve biti na summitu?

Tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u petak da se predsjednik Donald Trump u početku neće sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nasamo u Aljasci, kako je ranije bilo planirano, nego će mu se pridružiti državni tajnik Marco Rubio i njegov posebni izaslanik Steve Witkoff.
Trump i Putin sletjeli su oko 21 sat po srednjeeuropskom vremenu u Aljasku na ključni summit koji bi mogao preoblikovati rat u Ukrajini i odnose između Moskve i Washingtona. Sva događanja pratimo OVDJE.
U kasnoj izmjeni plana, Leavitt je novinarima u zrakoplovu Air Force One rekla da će sastanak biti u formatu “tri na tri” umjesto jedan na jedan.
Putinu će se pridružiti ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i Yury Ushakov, diplomatski savjetnik. Lavrov i Ushakov sudjelovali su u prvim izravnim pregovorima Rusije i SAD-a u veljači ove godine.
A red carpet for Putin, the aggressor and war criminal, but nothing for Zelenskyy says a lot about Trump's priorities. pic.twitter.com/BxXDkD8pQB— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 15, 2025
Rubio i Hegseth
Marco Rubio i Steve Witkoff pridružuju se Trumpu na američkoj strani stola, javlja Newsweek.
Ranije u petak, predsjednik Trump naglasio je važnost sastanka, rekavši da će “otići” ako današnji razgovor s Putinom ne prođe dobro.
U isječku objavljenom na X-u iz intervjua u zrakoplovu Air Force One s Bretom Baierom s Fox Newsa, koji će večeras u cijelosti biti prikazan u emisiji Special Report with Bret Baier, Trump je predvidio da će razgovori “proći vrlo dobro — a ako ne, brzo ću se vratiti kući”.
“Da, otišao bih,” dodao je kao odgovor na dodatno pitanje, prenosi Newsweek.
Trump je također podijelio još jedan video iz kratkog obraćanja novinarima u zrakoplovu. Na pitanje što bi definirao kao uspješan summit, odgovorio je: “Želim vidjeti brzo postizanje prekida vatre. Ne znam hoće li to biti danas, ali neću biti zadovoljan ako ne bude danas.”
Trump je nastavio: “Svi kažu da to ne može biti danas, ali ja samo kažem da želim da ubijanje prestane. Ovdje sam da zaustavim ubijanje.”
