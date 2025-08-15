UŽIVO, VIDEO / Gotov povijesni summit, Putin pozvao predsjednika u Moskvu, Trump: Nazvat ću Zelenskog i NATO

Donald Trump obratio se nakon što je Vladimir Putin otvorio konferenciju za novinare.

Složili se oko mnogih točaka

Zahvaljuje se ruskom predsjedniku na njegovoj „dubokoj” izjavi i opisuje sastanak kao „vrlo produktivan”.

„Bilo je mnogo, mnogo točaka oko kojih smo se složili”, kaže on.„Rekao bih nekoliko velikih, ali još nismo sasvim stigli do cilja, ipak smo ostvarili napredak.

Nema dogovora dok nema dogovora.”

.@POTUS: I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on... There's no deal until there's a deal. I will call up NATO... I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting... We really made some great progress. pic.twitter.com/qEnZHW5D9i — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025

Trump kaže da će nazvati NATO i Volodimira Zelenskog kako bi mu „ispričao o današnjem sastanku”.

„Počet ću obavljati nekoliko poziva i reći im što se dogodilo”, dodaje.

„Imali smo iznimno produktivan sastanak i dogovorili smo se oko mnogih točaka, vrlo je malo onih koje su ostale.

Neke nisu toliko značajne, jedna je vjerojatno najznačajnija, ali imamo vrlo dobru šansu da postignemo dogovor.”