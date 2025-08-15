Oglas

PRVI SUSRET U 6 GODINA

UŽIVO, VIDEO / Gotov povijesni summit, Putin pozvao predsjednika u Moskvu, Trump: Nazvat ću Zelenskog i NATO

N1 Info
15. kol. 2025. 17:02
01:26
trump i putin na summitu na aljasci
REUTERS/Kevin Lamarque

Sjedinjene Američke Države i Rusija ulaze u ključnu fazu pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Sastanak je završio nakon tri sata, oko 00:30 po srednjoeuropskom vremenu

Nakon tri sata razgovora, američki i ruski čelnik održali su press konferenciju.

Putin je u Anchorageu poručio da je “Rusija iskreno zainteresirana za kraj sukoba” i spremna raditi na sigurnosti Ukrajine, dok je Trump naglasio da je “mnoge točke dogovorio” s ruskim liderom, ali da “nema dogovora dok se sve ne dogovori”.

Press konferenciju je, protivno protokolu, otvorio ruski predsjednik zahvalivši Trumpu na inicijativi za summit te izrazivši nadu da će dogovor približiti mir u Ukrajini.

Trump je, pak, nakon gotovo trosatnog sastanka, rekao da će odmah nazvati Zelenskog i NATO te ih izvijestiti o napretku u pregovorima.

Sljedeći put u Moskvi”, predložio je Putin na kraju summita u Anchorageu, dok je Trump odgovorio da bi to “moglo biti zanimljivo” i da se “može zamisliti da se dogodi” – no prekid vatre i dalje ostaje otvoreno pitanje.

Iako je ranije potvrđeno da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja, Bijela kuća je netom prije početka priopćila da će se s američke strane stola, uz Trumpa, ipak naći Rubio i Witkoff, a s ruske Ushakov i Lavrov.

Summit, koji dolazi nakon mjeseci eskalacija i promjena u retorici, uglavnom Trumpove, mogao bi odrediti budući smjer sigurnosne arhitekture Europe, ali i otvoriti prostor za dogovor koji bi uključivao teritorijalne ustupke – scenarij koji izaziva zabrinutost u Kijevu i među zapadnim saveznicima.

Donjeck je, prema više izvora, Putinov ultimatum koji bi mogao biti glavna točka prijepora i prepreka do "pravednog mira."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene.

"Vrijeme je da se okonča rat, a Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na Telegramu.

Trump i putin
2025-08-15T180649Z_2060093086_RC2T7GAIV3A9_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-SUMMIT
reuters, mjesto održavanja summita anchorage
33 Objave

01:26

prije 18 min.

„Sljedeći put u Moskvi”: Putin predložio Trumpu

Kratka konferencija za novinare završila je bez odgovora na mnogobrojna pitanja novinara upućenih čelnicima.

„Razgovarat ćemo vrlo uskoro i vjerojatno se opet vidjeti vrlo brzo”, kaže američki predsjednik.

„Sljedeći put u Moskvi”, odgovara Putin.

Trump kaže: „To je zanimljivo” i dodaje: „Bit će malo kritika zbog toga, ali mogao bih zamisliti da se to dogodi.”

01:12

Udarno

prije 32 min.

Trump: Nije se spominjao prekid vatre

Donald Trump obratio se nakon što je Vladimir Putin otvorio konferenciju za novinare.

Složili se oko mnogih točaka

Zahvaljuje se ruskom predsjedniku na njegovoj „dubokoj” izjavi i opisuje sastanak kao „vrlo produktivan”.

„Bilo je mnogo, mnogo točaka oko kojih smo se složili”, kaže on.„Rekao bih nekoliko velikih, ali još nismo sasvim stigli do cilja, ipak smo ostvarili napredak.

Nema dogovora dok nema dogovora.

Trump kaže da će nazvati NATO i Volodimira Zelenskog kako bi mu „ispričao o današnjem sastanku”.

„Počet ću obavljati nekoliko poziva i reći im što se dogodilo”, dodaje.

„Imali smo iznimno produktivan sastanak i dogovorili smo se oko mnogih točaka, vrlo je malo onih koje su ostale.

Neke nisu toliko značajne, jedna je vjerojatno najznačajnija, ali imamo vrlo dobru šansu da postignemo dogovor.”

01:08

prije 36 min.

Putin se nada da će sporazum “utrijeti put prema miru”

“Uvijek ćemo pamtiti druge povijesne primjere kada su naše zemlje zajedno porazile zajedničke neprijatelje u duhu borbenog drugarstva i savezništva, podupirući i pomažući jedni drugima.

Siguran sam da će nam to nasljeđe pomoći da obnovimo i potaknemo obostrano korisne i ravnopravne veze u ovoj novoj fazi, čak i u najtežim uvjetima", govori Putin.

Putin potom kaže da su trenutačni odnosi SAD-a i Rusije “pali na najnižu točku od Hladnog rata” i da je sastanak njih dvojice “odavno bio potreban”.

Rusija “iskreno zainteresirana” za okončanje sukoba

Prelazeći na samu bit razgovora, Putin kaže da je Ukrajina bila u središtu te ponavlja svoje stajalište da se sukob odnosi na “temeljne prijetnje našoj sigurnosti”.

Kaže da je Rusija “iskreno zainteresirana” za okončanje sukoba, ali da bi ono bilo “trajno”, potrebno je ukloniti “temeljne uzroke sukoba” i riješiti “legitimne sigurnosne brige” Rusije. Nije pojasnio na koje misli.

“Slažem se s predsjednikom Trumpom, kao što je on danas rekao, da se prirodno treba osigurati i sigurnost Ukrajine. Naravno, spremni smo na tome raditi.

Nadam se da će sporazum koji smo danas zajedno postigli pomoći da se približimo tom cilju i utrti put prema miru u Ukrajini.”

00:39

prije 1h

Putinov izaslanik: Razgovori su prošli izuzetno dobro

Pristižu prve reakcije na razgovore između Donalda Trumpa i Vladimira Putina.

Izaslanik Kirill Dmitrijev izjavio je za rusku državnu novinsku agenciju Interfax da je sastanak prošao izuzetno dobro.

Razgovor iza zatvorenih vrata trajao je gotovo tri sata, prenosi Sky News.

00:31

Udarno

prije 1h

Gotov je sastanak Trumpa i Putina

Sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina iza zatvorenih vrata završen je nakon gotovo tri sata, priopćio je Kremlj.

Američki državni tajnik Marco Rubio i izaslanik Steve Witkoff sjedili su uz Trumpa, dok su ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i njegov pomoćnik Jurij Ušakov bili uz Putina.

Uskoro očekujemo konferenciju za novinare.

00:21

Istaknuto

prije 1h

Lavrov: SAD će sigurno ukinuti neke sankcije Rusiji

Sjedinjene države će "definitivno" ukinuti neke od sankcija na Rusiju, rekao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov prije početka bilateralnog sastanka, izvještava Washington Post.

15. kol. - 23:41

Trump i Putin prije razgovora u limuzini

Nakon Trumpovog slijetanja u Anchorage, ruski i američki čelnik snimljeni su kako se smiju u limuzini uoči sastanka na vrhu visokog rizika na Aljasci, u bazi Joint Base Elmendorf-Richardson, u SAD-u.

putin i trump u limuzini
. Pool via REUTERS TV/via REUTERS

15. kol. - 23:34

Kasni radni ručak

Radni ručak između proširenih delegacija još nije započeo, rekao je dužnosnik Bijele kuće za CNN.

Sastanak u formatu Trump, Witkoff i Rubio te Putin, Lavrov i Ušakov u tijeku je već oko sat i pol.

15. kol. - 23:21

"U potrazi za mirom"

Bijela kuća objavila je ovu fotografiju na kojoj se nasmijani Donald Trump nalazi pored Vladimira Putina, neposredno prije početka razgovora (u 21:30).

Dvojica čelnika stoje jedan pored drugoga ispod natpisa "u potrazi za mirom".

15. kol. - 22:43

Ukrajinci zgroženi Trumpovom reakcijom na Putina

Fotografija američkih vojnika koji kleče dok razmotavaju crveni tepih na stepenicama Putinova aviona postala je viralna.

Waghorn nastavlja: "Društvene mreže preplavljene su bijesom, ljutnjom i gađenjem zbog onoga što vide. Postoje različiti načini za doček svjetskog čelnika na ovakvom događaju, a Donald Trump se potrudio pružiti ogroman doček Putinu, što bode oči Ukrajincima."

Jedan Ukrajinac komentirao je Putinov dolazak: "On okupira teritorije, uništava čitave gradove, ubija, siluje, pljačka, otima, muči – a kao rezultat dobiva doček s crvenim tepihom."

