Održana komemoracija za Kirka: Trump ga nazvao mučenikom za slobodu

31-godišnji Kirk ubijen je 10. rujna jednim metkom dok je odgovarao na pitanja publike na kampusu u Uti. Za njegovo ubojstvo je optužen 22-godišnji student tehničkog fakulteta, a istražitelji kažu da je u porukama svome romantičnom partneru priznao kako je ubio Kirka jer mu je bilo "dosta njegove mržnje".