Osamnaest švicarskih policajaca ozlijeđeno u sukobu s propalestinskim prosvjednicima

U sukobu s propalestinskim prosvjednicima na ulicama Berna u subotu ozlijeđeno je 18 policajaca i nekoliko ljudi, objavila je u nedjelju švicarska policija, dodajući da prosvjed nije imao dozvolu.
Prosvjed u švicarskom glavnom gradu protiv izraelskog rata u Pojasu Gaze postao je nasilan kada je policija pokušala ograničiti kretanje prosvjednika, koji su bacali predmete i cigle, rekla je policija na konferenciji za novinare.
Švicarska nacionalna televizija SRF objavila je da je policija upotrijebila suzavac i vodeni top protiv prosvjednika kojih je bilo oko 5000.
"To ponašanje... primoralo je policiju da upotrijebi mjere prisile", rekao je Michael Bettschen, zamjenik načelnika policije u Bernu.
Uhićena je jedna osoba.
Takvi prosvjedi u Švicarskoj su rijetkost, premda je na propalestinskom prosvjedu u Ženevi 2. listopada također bilo sukoba s policijom.
U Bernu je oštećeno više od 50 zgrada. Razbijeni su prozori i na zgradama su ispisani grafiti, po policiji.
Šteta će vjerojatno doseći milijune švicarskih franaka, po SRF-u.
Prosvjed su organizirale propalestinske skupine iz cijele zemlje.
