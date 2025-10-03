Oglas

ŽENEVA

Žestoki propalestinski prosvjedi u Švicarskoj: Policija na napade odgovorila vodenim topovima i suzavcem

Hina
03. lis. 2025. 11:39
AFP / ROBIN MILLARD

Švicarska policija je objavila da je pet policajaca ozlijeđeno u Ženevi u sukobima s propalestinskim prosvjednicima na koje su interventne jedinice reagirale suzavcima i vodenim topovima.

Prvotni mirni prosvjed u znak podrške flotili za Gazu, na kojem se okupilo oko 3000 sudionika, obustavio je promet u središtu grada te u četvrtak kasno navečer prerastao u nasilje.

Takvi su sukobi u Švicarskoj rijetki, iako su prosvjedi za Gazu postali učestaliji.

Izraelsko presretanje flotile izazvalo je prosvjede u Ženevi, Zurichu i Bernu, kao i u Italiji i Kolumbiji.

Policija je u petak u izjavi izjavila da je jedna osoba uhićena i da je, nakon što je pet njihovih policajaca ozlijeđeno, pokrenuta istraga.

Glasnogovornik policije rekao je u četvrtak da su za suzbijanje nereda bili potrebni suzavac i vodeni topovi te da su prosvjednici bacali predmete i uzrokovali štetu na imovini.

Teme
palestina policija prosvjed Ženeva

