Sirija

Osmero mrtvih u bombaškom napadu na džamiju

Hina
26. pro. 2025. 15:56
A Syrian police officer carries flowers behind his shield during the celebration of the first anniversary of Bashar al-Assad's fall, at Ummayad Square in Damascus, Syria, December 8, 2025.
REUTERS/Yamam al Shaar, ilustracija

Najmanje je osmero ljudi poginulo u eksploziji koja je u petak potresla džamiju u središnjoj Siriji, priopćile su sirijske zdravstvene vlasti.

Vjeruje se da je to prvi napad na džamiju u Siriji otkako je prošle godine srušen dugogodišnji predsjednik Bašar al-Asad.

Još 18 osoba ozlijeđeno je u toj eksploziji u džamiji Imam Ali u središnjem gradu Homsu, rekao je dužnosnik ministarstva zdravstva, prema navodima sirijske državne novinske agencije SANA.

Ministarstvo unutarnjih poslova opisalo je napad kao „terorističko bombardiranje“ te navelo da je pokrenuta istraga radi pronalaska počinitelja.

Eksplozija se dogodila tijekom muslimanske tjedne molitve petkom, dodalo je ministarstvo. Prema navodima sigurnosnog izvora koje prenosi SANA, eksploziju su izazvale eksplozivne naprave postavljene u džamiji.

Snimke koje je objavila SANA prikazuju razaranje i mrlje krvi u džamiji nakon eksplozije. Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava, džamiju često posjećuje alavitska manjinska zajednica.

Zasad nitko nije preuzeo odgovornost. Sirijska vlada nedavno je pojačala sigurnosne operacije protiv terorističke organizacije Islamske države i individualaca koje smatra odanima Bašaru al-Asadu.

Teme
Alavitska zajednica Eksplozija u džamiji Homs Sirija Teroristički napad Žrtve i ozlijeđeni

