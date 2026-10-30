"NEMAM ŠTO SKRIVATI"
Španjolski ministar prometa ne želi dati ostavku nakon nesreće vlakova s najmanje 69 mrtvih
Španjolski ministar prometa u petak je odbio dati ostavku nakon teškog sudara brzih vlakova u kojem je život izgubilo najmanje 69 ljudi, prenosi BBC.
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Oscar Puente je na konferenciji za medije u Madridu rekao da „nema što skrivati”. Ponovio je vladino obećanje da će se do kraja raščistiti okolnosti nesreće te naglasio da su još uvijek potrebni odgovori na mnoga pitanja, prenosi Reuters.
„Moja dužnost sada nije razgovor o tome trebam li ostati na svojoj dužnosti, već rješavanje problema”, poručio je ministar iz redova vladajućih socijalista.
Puente je pozvan na ostavku nakon nesreće koja se dogodila u srijedu na liniji Madrid-Sevilla, u pokrajini Toledo, južno od prijestolnice. Da napusti funkciju tražili su politički rivali, sindikati i prosvjednici koji su se u srijedu navečer okupili pred njegovim ministarstvom.
Najmanje 69 ljudi poginulo je kad je vlak državne tvrtke Renfe brzinom između 160 i 200 kilometara na sat udario u stražnji dio drugog, stacioniranog vlaka tvrtke Iryo.
Španjolski premijer Pedro Sanchez ranije u petak rekao je da je narušeno povjerenje javnosti u španjolsku željezničku mrežu te ponovio da je „neprihvatljivo” da su se unutar samo jedne godine dogodile dvije slične tragedije.
U siječnju je 46 ljudi poginulo u sudaru na istoj trasi Madrid-Sevilla, u mjestu Adamuz na jugu zemlje, piše Reuters.
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