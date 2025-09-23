Otkud dronovi iznad Osla i Kopenhagena?

Europa je u stanju pripravnosti otkako su ruske dronove ranije ovog mjeseca narušile poljski i rumunjski zračni prostor, što je potaknulo saveznike NATO-a da se obvežu na jačanje obrane na istočnom krilu bloka. Trenutno nema naznaka da su aktivnosti dronova u ponedjeljak u Danskoj i Norveškoj povezane s tim incidentima u koje je uključena Rusija.