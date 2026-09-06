SVIJET PROMATRA
Otvorena birališta u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, očekuje se pobjeda AfD-a
U istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 milijuna birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske Alternative za Njemačku (AfD).
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AfD, koji je u ovoj saveznoj pokrajini definiran kao protuustavna organizacija, prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja može računati s podrškom od oko 40 posto. Na drugom mjestu se s 23 posto nalazi Kršćansko-demokratska unija (CDU) s premijerom Svenom Schulzeom.
Na trećem mjestu je stranka Ljevica s 11 posto iza koje slijedi Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) s 8 posto te stranka Zeleni sa šest posto.
Ostale stranke poput ekstremno ljevičarskog Saveza Sahra Wagenknecht ili Liberalno-demokratske stranke (FDP) prema ispitivanjima, ne bi prešle izborni prag od pet posto.
AfD s glavnim kandidatom Ulrichom Siegmundom stremi osvajanju apsolutne većine i postavljanju prvog premijera neke savezne pokrajina iz redova ove stranke.
S obzirom na to da FDP vjerojatno neće prijeći izborni prag, nastavak aktualne vladajuće koalicije CDU-a, SPD-a i FDP-a nije izgledan.
S obzirom na to da sve stranke s izgledima za prelazak izbornog praga odbijaju suradnju s AfD-om, jedna od mogućnosti koje se spominju nakon izbora je i koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih koju bi podržala stranka Ljevica.
U subotu su u glavnom gradu pokrajine Saska-Anhalt Magdeburgu održani skupovi podrške demokraciji na koju su pozvali sindikati i razne građanske inicijative.
Magdeburški biskup Katoličke Crkve Gerhard Feige izrazio je bojazan od ishoda izbora prije svega zbog snage AfD-a.
"Ljudi se opat daju lako zavesti i to mi ulijeva strah…ostajem bez riječi kada vidim kako se umanjuje opasnost koja prijeti od AfD-a", rekao je Feige u razgovoru za dnevnik Augsburger Allgemeine.
Birališta se zatvaraju u 18 sati a privremeni rezultati se očekuju tijekom noći.
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