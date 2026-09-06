Oglas

SVIJET PROMATRA

Otvorena birališta u njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu, očekuje se pobjeda AfD-a

author
Hina
|
06. ruj. 2026. 08:29
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
AfD
AFP / JOHN MACDOUGALL

U istočnonjemačkoj saveznoj pokrajini Saska-Anhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 milijuna birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske Alternative za Njemačku (AfD).

Oglas

AfD, koji je u ovoj saveznoj pokrajini definiran kao protuustavna organizacija, prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja može računati s podrškom od oko 40 posto. Na drugom mjestu se s 23 posto nalazi Kršćansko-demokratska unija (CDU) s premijerom Svenom Schulzeom.

Na trećem mjestu je stranka Ljevica s 11 posto iza koje slijedi Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) s 8 posto te stranka Zeleni sa šest posto.

Ostale stranke poput ekstremno ljevičarskog Saveza Sahra Wagenknecht ili Liberalno-demokratske stranke (FDP) prema ispitivanjima, ne bi prešle izborni prag od pet posto.

AfD s glavnim kandidatom Ulrichom Siegmundom stremi osvajanju apsolutne većine i postavljanju prvog premijera neke savezne pokrajina iz redova ove stranke.

S obzirom na to da FDP vjerojatno neće prijeći izborni prag, nastavak aktualne vladajuće koalicije CDU-a, SPD-a i FDP-a nije izgledan.

S obzirom na to da sve stranke s izgledima za prelazak izbornog praga odbijaju suradnju s AfD-om, jedna od mogućnosti koje se spominju nakon izbora je i koalicija CDU-a, SPD-a i Zelenih koju bi podržala stranka Ljevica.

U subotu su u glavnom gradu pokrajine Saska-Anhalt Magdeburgu održani skupovi podrške demokraciji na koju su pozvali sindikati i razne građanske inicijative.

Magdeburški biskup Katoličke Crkve Gerhard Feige izrazio je bojazan od ishoda izbora prije svega zbog snage AfD-a.

"Ljudi se opat daju lako zavesti i to mi ulijeva strah…ostajem bez riječi kada vidim kako se umanjuje opasnost koja prijeti od AfD-a", rekao je Feige u razgovoru za dnevnik Augsburger Allgemeine.

Birališta se zatvaraju u 18 sati a privremeni rezultati se očekuju tijekom noći.

Teme
afd izbori njemačka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ