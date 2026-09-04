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SREĆKO MATIĆ

Zašto je AfD tako popularan u Njemačkoj? Novinar: Ovaj detalj zabrinjava

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N1 Info
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04. ruj. 2026. 11:41
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Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, iz Düsseldorfa je u Novom danu našoj Hanan Nanić komentirao izbore koji čekaju njemačku pokrajinu Saska-Anhalt ove nedjelje.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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