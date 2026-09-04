SREĆKO MATIĆ
Zašto je AfD tako popularan u Njemačkoj? Novinar: Ovaj detalj zabrinjava
Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić, iz Düsseldorfa je u Novom danu našoj Hanan Nanić komentirao izbore koji čekaju njemačku pokrajinu Saska-Anhalt ove nedjelje.
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