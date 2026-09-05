Politico: Kakav god bio rezultat izbora u nedjelju, Merz će završiti kao gubitnik

Ako AfD ne osvoji većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti, što se prema najnovijim anketama čini sve izglednijim, Merzova Kršćansko-demokratska unija (CDU), koja bi trebala završiti na drugom mjestu, naći će se pred nizom teško prihvatljivih opcija u pokušaju sastavljanja koalicije sa strankama ljevice. Svaki takav savez vjerojatno bi od početka bio osuđen na velike poteškoće, a za donošenje zakona ostao bi ovisan o potpori krajnje ljevice ili krajnje desnice.