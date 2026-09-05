ISTOK NJEMAČKE
Politico: Kakav god bio rezultat izbora u nedjelju, Merz će završiti kao gubitnik
Za kancelara Friedricha Merza nedjeljni izbori na istoku Njemačke ne nude dobar ishod, nego samo različite stupnjeve političkog poniženja.
Prema anketama provedenima prije izbora, očekuje se uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku (AfD) u saveznoj zemlji Saska-Anhalt, uz znatnu prednost pred Merzovim konzervativcima. Takav bi rezultat na vrlo jasan način pokazao koliko je krajnja desnica ojačala i prestigla etablirane stranke u velikim dijelovima zemlje.
Za Merza bi poraz bio još teži ako AfD osvoji dovoljno glasova za apsolutnu većinu u parlamentu i samostalno formira vlast u toj saveznoj zemlji, prenosi Politico. Barem iz perspektive njemačkih etabliranih stranaka, Merz bi time dobio neslavno mjesto u poslijeratnoj povijesti zemlje kao nacionalni čelnik za čijeg je mandata krajnja desnica prvi put nakon Drugog svjetskog rata došla do stvarne političke vlasti.
No ni drugi izgledni ishodi Merzu ne donose mnogo razloga za zadovoljstvo.
Ako AfD ne osvoji većinu potrebnu za samostalno formiranje vlasti, što se prema najnovijim anketama čini sve izglednijim, Merzova Kršćansko-demokratska unija (CDU), koja bi trebala završiti na drugom mjestu, naći će se pred nizom teško prihvatljivih opcija u pokušaju sastavljanja koalicije sa strankama ljevice. Svaki takav savez vjerojatno bi od početka bio osuđen na velike poteškoće, a za donošenje zakona ostao bi ovisan o potpori krajnje ljevice ili krajnje desnice.
Povijesno slab kancelar
Istodobno raste zabrinutost da se AfD možda priprema osporavati rezultat nedjeljnih izbora. Stranka je već objavila priopćenja u kojima dovodi u pitanje glasanje poštom, a slične je dvojbe na društvenim mrežama iznio i njezin vodeći kandidat Ulrich Siegmund.
Kakav god bio rezultat u nedjelju, izbori bi mogli pokrenuti niz događaja za Merza, koji je već sada povijesno slab kancelar, a koji bi u konačnici mogli dovesti do njegova pada. Pritom nije jasno ima li kancelar koherentnu strategiju za suočavanje s političkim posljedicama izbora.
Uoči glasanja Merz se gotovo doimao kao da poriče ozbiljnost situacije.
"Danas neću nagađati o tome što će se dogoditi dan nakon izbora. Procijenit ćemo situaciju u svjetlu izbornih rezultata i učinit ćemo sve što možemo kako bismo spriječili da Saska-Anhalt padne u ruke radikala", rekao je Merz u televizijskom intervjuu prošle nedjelje.
Kancelar, međutim, na izbore u Saskoj-Anhalt, kao i na još dva izborna testa 20. rujna, izlazi iz vrlo nesigurne pozicije. Nakon 16 mjeseci na dužnosti već je postao najmanje popularan kancelar otkako se provode takva mjerenja, a njegovi stranački kolege među konzervativcima potiho raspravljaju o scenariju koji bi prema njemačkim političkim standardima bio izniman: zamjeni kancelara, takozvanom "Kanzlertauschu".
"S obzirom na nezadovoljstvo, rezultate anketa i činjenicu da nas sljedeće godine očekuju dodatni izbori... pritisak za temeljite promjene prirodno će rasti", rekao je Julian Schache, političar CDU-a iz Magdeburga, glavnog grada Saske-Anhalt.
"Svakako mogu zamisliti da će neki tražiti odlazak Friedricha Merza. No ostaje vidjeti bi li to bilo rješenje", dodao je.
Konzervativni političari na istoku Njemačke već sada ne žele Merza u predizbornoj kampanji. Tijekom rijetkih prijašnjih nastupa u toj regiji dočekan je zvižducima. Tijekom posjeta ovog tjedna bijesni birači vikali su mu "Pinokio" i "ratni huškač", nakon čega je otkazana planirana izjava za medije.
Scenarij 1: AfD osvaja vlast
Ako AfD osvoji dovoljno glasova za samostalno formiranje vlasti u Saskoj-Anhalt, takav bi ishod u nekim aspektima bio jednostavniji i lakši za Merzove konzervativce.
Dio političara CDU-a u toj saveznoj zemlji u tome vidi određene prednosti. Konzervativci bi tada dobili ono u čemu je AfD dugo uživao, mogućnost da iz sigurnosti oporbenih klupa napada vlast. Među njima postoji uvjerenje da bi se razdoblje AfD-a na vlasti moglo pretvoriti u debakl koji bi s krajnje desnice skinuo aureolu nedodirljivosti i otvorio prostor za kasniji oporavak CDU-a.
"Onoga dana kada Siegmund postane premijer, gotov je", rekao je zastupnik CDU-a u Saskoj-Anhalt Alexander Räuscher, govoreći o vodećem kandidatu AfD-a.
"To je moja procjena. Doživjet će neuspjeh kao premijer savezne zemlje. Neće moći ispuniti sva obećanja koja je dao", dodao je.
No i taj ishod nosi velike rizike koji bi mogli ubrzati Merzov politički pad jer će pritisak na njega i njegove konzervativce nakon izbora u Saskoj-Anhalt vjerojatno dodatno porasti.
Očekuje se da će AfD pobijediti i na regionalnim izborima u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, a uoči izbora kasnije ovog mjeseca stranka bilježi snažnu potporu čak i u tradicionalno lijevo orijentiranom Berlinu. Sljedeće godine održat će se još četiri izbora u saveznim zemljama.
Zastupnici CDU-a strahuju da bi težak poraz u Saskoj-Anhalt mogao pokrenuti niz novih velikih izbornih poraza. Rezultat bi mogao izazvati i otvoreni sukob unutar stranke oko pitanja treba li zadržati Merzov "vatrozid" prema AfD-u, odnosno obećanje da konzervativci neće vladati s krajnjom desnicom. Dio konzervativaca smatra da je upravo takva politika dodatno ojačala AfD jer je CDU prisilila na formiranje vlasti sa strankama ljevice.
Već postoje znakovi otvorenog protivljenja Merzovu obećanju da neće formalno surađivati s krajnjom desnicom, posebno na istoku zemlje.
"Svatko tko još govori o vatrozidima nije prepoznao znakove vremena", rekao je u srpnju Michael Kretschmer, premijer istočne savezne zemlje Saske iz redova CDU-a.
Scenarij 2: Konzervativci prisiljeni na manjinsku vladu uz potporu krajnje ljevice
Ako AfD ne osvoji apsolutnu većinu, CDU će morati pokušati formirati neki oblik vlasti s preostalim strankama, koje će vjerojatno sve pripadati političkoj ljevici, uključujući krajnje lijevi Die Linke, odnosno Ljevicu.
Merzov CDU, međutim, isključio je bilo kakvu formalnu suradnju ne samo s AfD-om nego i s Die Linkeom, koji bi prema anketama trebao završiti na trećem mjestu. Zbog toga bi CDU najvjerojatnije formirao manjinsku vladu sa Socijaldemokratskom strankom (SPD), kojoj ankete predviđaju četvrto mjesto, a potencijalno i sa Zelenima.
S obzirom na očekivanu raspodjelu mandata, međutim, teško je pronaći način da se izbjegne neki oblik suradnje s Die Linkeom, barem ako se istodobno isključuje suradnja s AfD-om. CDU bi tako ovisio o potpori Die Linkea pri izboru premijera savezne zemlje i donošenju zakona.
Takav aranžman već ima presedane. U istočnim saveznim zemljama Tiringiji i Saskoj CDU predvodi manjinske vlade uz formaliziranu potporu Die Linkea. Krajnje lijeva stranka poručila je da bi podržala sličan model i u Saskoj-Anhalt, ali bi zauzvrat postavila određene zahtjeve.
Unutar CDU-a, međutim, raste otpor takvom rješenju. Jedna lokalna organizacija CDU-a već je odbacila svaku vladajuću koaliciju koja bi mogla opstati samo zahvaljujući "dobroj volji, toleriranju ili izričitoj suglasnosti" Die Linkea.
"Model koji Ljevici daje de facto pravo veta na cjelokupan rad vlade desnog centra neprihvatljiv je", navodi se u dokumentu.
Ti političari u konačnici tvrde da sudjelovanje u vlasti zajedno sa strankama ljevice zapravo dodatno jača AfD jer mu daje argumente da konzervativce prikazuje kao prikrivene ljevičare.
Takav bi scenarij mogao ponovno otvoriti sukob unutar CDU-a oko političke opravdanosti "vatrozida" prema AfD-u i dodatno oslabiti stranku.
Saska-Anhalt tako bi mogla postati praktički neupravljiva. Za njemačku nacionalnu politiku još je važnije to što bi takav razvoj događaja mogao dodatno povećati frustracije unutar CDU-a i u konačnici dovesti do Merzova pada.
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