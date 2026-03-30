Ova skupina birača bit će velik izazov za Orbana na izborima
Generacijski jaz se produbljuje: mladi u Mađarskoj u velikoj mjeri žele kraj Orbánove autokratske vladavine, dok stariji građani ostaju lojalni premijeru — podjela koja bi mogla biti presudna na izborima 12. travnja.
Skupina prijatelja u srednjim dvadesetima prošlog je tjedna obilazila vrata u jednom manjem mađarskom gradu, podržavajući politički pokret koji bi uskoro mogao okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbána.
Mladići iz regije Balaton volontirali su za stranku desnog centra Tisza i njezina čelnika Pétera Magyara, te su kampanjom pokušavali okrenuti stranicu onoga što su opisali kao slomljen sustav Orbánove vlasti, piše AP.
„Cijeli smo život proveli u ovom sustavu i želimo vidjeti kako bi izgledalo izvan njega“, rekao je 25-godišnji student Florián Végh. „Mogu reći u ime svojih kolega studenata i prijatelja da je ovaj sustav apsolutno disfunkcionalan.“
Orbán (62) zaostaje u anketama za Magyarom (45), odvjetnikom koji je raskinuo s Orbánovom nacionalno-populističkom strankom Fidesz nakon političkog skandala 2024. godine. Od tada je doveo Tiszu do brzog političkog uspona, motivirajući biračko tijelo koje je uglavnom izbjegavalo politiku barem dva desetljeća.
Pad popularnosti Fidesza tijekom gospodarske stagnacije te političkih i korupcijskih skandala dodatno je produbio demografske podjele. Nedavno istraživanje centra 21 Research Center pokazalo je da 65% birača mlađih od 30 podržava Tiszu, dok samo 14% podržava Orbána.
Smjena generacija
Jedan od Tiszinih volontera, 24-godišnji student Levente Koltai, istaknuo je da je Fidesz kratica za „Savez mladih demokrata“. No smatra da stranka više ne opravdava svoje ime.
„Fidesz je izgubio ono ‘mlado’, ‘demokratsko’ i ‘savez’“, rekao je za Associated Press. „Od mladog je postao star, od demokratskog sklon diktaturi, a od saveza krug podobnih.“
Andrea Szabó, viša istraživačica na Institutu za političke znanosti Sveučilišta Eötvös Loránd u Budimpešti, rekla je da se u Mađarskoj nazire smjena generacija, gdje se „pred našim očima oblikuje nova, aktivna politička generacija“.
Dok je Orbánova generacija bila obilježena borbom protiv socijalističkog sustava iz sovjetskog razdoblja 1980-ih i 1990-ih, „sada smo došli do točke gdje, nakon 25 godina, imamo novu političku generaciju koja je protiv Orbánovog režima“, rekla je Szabó.
‘Neliberalno’ približavanje Rusiji i Kini
Orbánova vlada definira se kao kršćansko-nacionalna i „neliberalna“, te se udaljila od partnera u Europskoj uniji u korist bližih odnosa s Rusijom i Kinom.
Dugo optuživan od kritičara za preuzimanje institucija, gušenje slobode medija i ukorijenjenu političku korupciju — optužbe koje on negira — Orbán je postao ikona globalne krajnje desnice.
Njegovi pristaše podržavaju njegovo protivljenje imigraciji i ograničavanje prava LGBTQ+ osoba, te hvale mjere pomoći mladim obiteljima, poput ukidanja poreza na dohodak za majke s više djece i državnih kredita za prve kupce nekretnina.
Takve politike, kao i dodatci na mirovine, privlače mnoge starije birače. Fidesz među umirovljenicima vodi nad Tiszom s 50% prema 19%, prema istraživanju centra 21 Research Center.
Zsuzsanna Prépos, umirovljenica, rekla je na jednom od Orbánovih skupova da je „vrlo zadovoljna“ mirovinskom politikom vlade te da podržava Fidesz jer „pomaže mladima“.
„Kad sam ja bila mlada... nisam dobila ništa. Sada mladi imaju puno pomoći“, rekla je.
Ipak, takve mjere nisu pridobile mlade birače. U nekoliko nedavnih govora Orbán je i kritizirao mlade zbog njihovih stavova i pozivao ih da se predomisle.
„Mladi, probudite se!“ rekao je na skupu prošlog tjedna. „Ovo nisu vremena za rizik, eksperimentiranje ili isprobavanje novih stvari... Vjerujte mi, danas samo Fidesz i ja možemo osigurati sigurnost ovoj zemlji.“
Szabó je rekla da, iako mladi pozitivno gledaju na obiteljske mjere, njihov „vrlo snažan osjećaj za pravdu“ nije kompatibilan s „autoritarnim načinom vladanja, korupcijom i osjećajem nesigurnosti“.
„Njihovi su životi u potpunosti protekli unutar Orbánova režima, pa ne poznaju ništa drugo“, rekla je.
Uspon Tisze
Nedavni događaji u Mađarskoj okrenuli su velik broj mladih protiv vladajuće stranke.
Zemlju je potresao skandal u veljači 2024., kada je otkriveno da je predsjednik, blizak Orbánov saveznik, pomilovao pomagača u slučaju seksualnog zlostavljanja djece. Nakon otkrića predsjednik i ministrica pravosuđa podnijeli su ostavke.
Nekoliko dana kasnije, poznati influenceri organizirali su prosvjed tražeći političke promjene. Okupio je desetke tisuća ljudi i predstavljao prekretnicu koja je „otvorila vrata politizaciji mnogih mladih“, rekla je Szabó.
Nakon skandala, Magyar je napustio Fidesz i osnovao Tiszu. Tri mjeseca kasnije stranka je osvojila 30% glasova na izborima za Europski parlament.
Magyar je kampanju temeljio na obećanjima da će zaustaviti približavanje Rusiji i vratiti Mađarsku Zapadu, te oživjeti gospodarstvo povlačenjem milijardi eura iz EU fondova blokiranih zbog zabrinutosti oko vladavine prava i korupcije.
Iako Tisza vodi u anketama, pobjeda nije sigurna
Ta ekonomska poruka snažno odjekuje među mladima. Végh je rekao da njegova generacija, zahvaljujući internetu, lakše dolazi do informacija i putuje u susjedne zemlje gdje vidi bolje upravljanje.
„U Austriji vidite mirnije, uređenije društvo s boljim cestama i zdravstvom“, rekao je. „Prijeđete granicu i vidite da ste došli u razvijenu europsku zemlju.“
Iako Tisza vodi u anketama, pobjeda nije sigurna. Orbán ima prednost među starijim biračima i u ruralnim područjima.
Na nedavnom skupu u Budimpešti, koji je okupio više od 100.000 ljudi, pristaša Tisze Dorina Csobán rekla je da su izbori postali „prilično podjeljujući unutar moje obitelji, osobito među starijima, jer mi mlađi jasno govorimo da su promjene nužne.“
