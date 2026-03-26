"CIJENA GLASA"
Orbanova vlada optužena za masovno zastrašivanje birača uoči izbora
Fidesz, vladajuća stranka Viktora Orbana optužena je za masovno zastrašivanje birača u filmu objavljenom u četvrtak uoči parlamentarnih izbora 12. travnja. Prema posljednjim anketama, Fidesz zaostaje za Tiszom.
Dokumentarni film "Cijena glasa", koji je prikazan u četvrtak navečer u kinu u Budimpešti i na YouTubeu, predstavlja rezultate šestomjesečne istrage neovisnih filmaša i novinara. U filmu birači, gradonačelnici, bivši izborni dužnosnici i policajac tvrde da se nude velike svote novca, pa čak i ilegalne droge, kako bi se ljude pritisnulo da glasaju za Fidesz.
Film tvrdi da su ciljane 53 od 106 pojedinačnih izbornih jedinica u Mađarskoj i do 600.000 birača, što je oko 10 posto od očekivane izlaznosti, piše BBC.
Nakon 16 godina vladavine Fidesza pod Orbanom, najnovije ankete pokazuju da stranka zaostaje za Peterom Magyarovom desno-centrističkom oporbenom strankom Tisza barem za tu razliku. Sve uključene izborne jedinice su ruralne ili male gradske zajednice, u kojima od 2010. godine sve više dominira Fidesz.
Film prikazuje ruralnu Mađarsku sastavljenu od mozaika siromašnih sela, u kojima živi posebno velika romska manjina.
Lokalni gradonačelnici čvrsto drže pod kontrolom svakodnevni život, osiguravajući posao, drva za ogrjev, prijevoz do biračkih mjesta, a u jednom slučaju čak i pristup lijekovima, u zamjenu za "ispravan" glas na dan izbora, prema tvrdnjama iz filma.
"Ako postoji bilo kakva nepravilnost, samo neka ministarstvo unutarnjih poslova radi svoj posao", rekao je ministar javnu upravu i regionalni razvoj Tibor Navracsics. Odbio je komentirati konkretne navode u filmu.
U siječnju se Viktor Orban obratio velikom skupu lokalnih gradonačelnika i seoskih i gradskih vijećnika u Budimpešti riječima: "Gradonačelnici, dame i gospodo, situacija je sljedeća: ove izbore morate pobijediti vi. Izbori 2026. bit će odlučeni time hoćete li se uključiti. Ako se uključite, mi ćemo pobijediti; ako se ne uključite, nećemo."
U filmu se Orbanove riječi suprotstavljaju intervjuima s oko 20 osoba iz 14 od 19 mađarskih županija, od juga do sjeveroistoka. Sama rasprostranjenost prakse i sličnost priča u selima udaljenim desetke ili stotine kilometara naveli su filmaše na zaključak da akciju planiraju visoki dužnosnici Fidesza.
"U početku smo mislili da je ključni dio ovog procesa kupovina glasova. Ali onda smo shvatili da je novac samo šlag na torti. Ključna riječ ovdje je ovisnost i ranjivost", rekao je za BBC Aron Timar, jedan od filmaša.
"Novac dolazi u prilično ozbiljnim razmjerima i s prilično velikom pratnjom", kaže u filmu jedan intervjuirani aktivni policajac čije je lice i glas prikriven. "Nisam postao policajac da bih služio korumpiranom sustavu. Da bih pomogao prikriti stvari", dodao je.
U jednom selu, gradonačelnik Fidesza ujedno je i okružni liječnik za područje koje pokriva 32 naselja. Pacijenti kažu da se boje da neće dobiti svoj recept ako ne glasaju za stranku. Ogrjevno drvo se dijeli samo onima koji glasaju za stranku, tvrdi nekoliko intervjuiranih osoba.
Za birače kojima je ponuđen novac, spomenuti iznos obično je oko 150 eura po glasu, što je značajan iznos u zajednicama gdje dječji doplatak iznosi od 30 do 50 eura po djetetu mjesečno.
No, filmaši naglašavaju da je ono što opisuju daleko više od operacije kupnje glasova. Na prethodnim izborima, neka od sela spomenutih u filmu zabilježila su 80%-100% glasova za Fidesz.
Prakse koje se navode u filmu uključuju osiguravanje automobila i minibusa na dan izbora, glasače koji se pretvaraju da su nepismeni kako bi dobili "pratioca" u glasačkoj kabini, fotografije glasačkih listića kako bi dokazali glas za Fidesz i lančano glasanje.
Jedna od najšokantnijih tvrdnji nekoliko likova u filmu jest da se "crack" ili "smoky", jeftina i vrlo ovisna sintetička droga koja se široko koristi u siromašnim selima, također koristi za kupnju glasova. Mađarska pod vladom Fidesza ima neke od najstrožih zakona o kriminalizaciji droga u Europi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare