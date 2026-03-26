Orbanova vlada optužena za masovno zastrašivanje birača uoči izbora

U siječnju se Viktor Orban obratio velikom skupu lokalnih gradonačelnika i seoskih i gradskih vijećnika u Budimpešti riječima: "Gradonačelnici, dame i gospodo, situacija je sljedeća: ove izbore morate pobijediti vi. Izbori 2026. bit će odlučeni time hoćete li se uključiti. Ako se uključite, mi ćemo pobijediti; ako se ne uključite, nećemo."