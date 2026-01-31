Stoji li iza sporazuma EU-Mercosur europska potreba za litijem?

Sada je ključna riječ na Sudu EU-a, koji nema obvezu žurnog postupanja. Sud sporazum može potvrditi, čime bi se sporazum vratio u Europski parlament na konačno glasanje, djelomično ga ograničiti, što bi zahtijevalo izmjene pojedinih odredbi ili ga ocijeniti negativno što bi otvorilo potrebu za dubinskim preinakama ili čak redefiniranjem cijelog sporazuma.