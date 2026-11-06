novi predsjednik ESB-a
Ovo su dva kandidata za nasljednika Christine Lagarde
Španjolac Pablo Hernandez de Cos i Nizozemac Klaas Knot dva su kandidata za novog predsjednika Europske središnje banke (ESB), umjesto Christine Lagarde, koji prijevremeno odlazi s dužnosti 7. veljače, objavio je u petak predsjednik euroskupine Kiriakos Pierakakis.
Oglas
Obojica kandidata bili su guverneri svojih središnjih banaka u svojim zemljama. Ministri financija eurozone razmotrit će te dvije kandidature na svom sljedećem sastanku u ponedjeljak.
Članove Izvršnog odbora ESB-a, uključujući i predsjednika, imenuje čelnici država članica eurozone na prijedlog njihovih ministara financija.
Odluka se donosi pojačanom kvalificiranom većinom država članica europodručja. Takva većina zahtijeva potporu 72 % država članica europodručja (najmanje 16 od 21 zemlje europodručja), koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva europodručja.
Predsjednica ESB-a Christine Lagarde obavijestila je 29. listopada predsjednika Europskog vijeća da će do 7. veljače 2027. odstupiti sa svoje dužnosti. Nakon toga predsjednik euroskupine, tijela koje okuplja ministre financija eurozone, zatražio je od država članica da svoje kandidature dostave do danas, 6. studenoga.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas