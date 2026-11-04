Lagarde odlazi prije isteka mandata, počela utrka za nasljednika: Dva imena su u prednosti

Njezin prijevremeni odlazak povezuje se i s predsjedničkim izborima u Francuskoj u travnju 2027. godine. Takav raspored omogućuje francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu da sudjeluju u izboru nasljednika prije francuskih izbora, na kojima krajnja desnica bilježi snažnu potporu.