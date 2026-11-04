EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA
Lagarde odlazi prije isteka mandata, počela utrka za nasljednika: Dva imena su u prednosti
Zemlje eurozone do petka, 6. studenoga, trebaju predložiti kandidate za novog predsjednika Europske središnje banke (ESB), nakon što je Christine Lagarde najavila prijevremeni odlazak s dužnosti. Među glavnim favoritima su Španjolac Pablo Hernández de Cos i Nizozemac Klaas Knot.
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Konačnu odluku donosi Europsko vijeće, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Upravnim vijećem ESB-a.
Zašto Lagarde odlazi prije isteka mandata?
Lagarde je prošlog tjedna objavila da će dužnost napustiti 7. veljače 2027., gotovo devet mjeseci prije isteka osmogodišnjeg mandata.
Objasnila je da želi imati veću slobodu javno govoriti o pitanjima izvan monetarne politike.
"Mislim da ne mogu ostati neutralna. Zanima me istina, a vidim da se ona vrlo često narušava i iskrivljuje", izjavila je.
Njezin prijevremeni odlazak povezuje se i s predsjedničkim izborima u Francuskoj u travnju 2027. godine. Takav raspored omogućuje francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu da sudjeluju u izboru nasljednika prije francuskih izbora, na kojima krajnja desnica bilježi snažnu potporu.
Lagarde je pritom poručila da će ESB nastaviti normalno funkcionirati.
Dva glavna favorita
Jedan od vodećih kandidata je Pablo Hernández de Cos, bivši guverner španjolske središnje banke i sadašnji glavni direktor Banke za međunarodne namire (BIS). Njegovu kandidaturu podržao je španjolski premijer Pedro Sánchez, a potporu je dobio i od oporbenog čelnika Alberta Núñeza Feijóa.
Drugi favorit je Klaas Knot, koji je nizozemsku središnju banku vodio 14 godina, do 2025. godine. Nizozemski premijer Rob Jetten ocijenio ga je izvrsnim kandidatom za tu dužnost.
Prema podacima platformi za predviđanje ishoda Kalshi i Polymarket, Hernández de Cos trenutačno ima blagu prednost pred Knotom.
Među ostalim mogućim kandidatima spominju se bivši guverner francuske središnje banke François Villeroy de Galhau i predsjednik njemačke Bundesbanke Joachim Nagel.
Slijede velike promjene u vodstvu ESB-a
Izbor novog predsjednika dio je šire reorganizacije vrha Europske središnje banke.
Isabel Schnabel početkom siječnja odlazi u Međunarodni monetarni fond, dok glavnom ekonomistu Philipu Laneu mandat istječe krajem svibnja 2027.
To znači da će se u samo pet mjeseci promijeniti polovica šesteročlanog Izvršnog odbora ESB-a, zbog čega se očekuju intenzivni pregovori među državama članicama.
Francuska bi mogla pokušati osigurati mjesto glavnog ekonomista, dok Španjolska želi ponovno dobiti predstavnika u Izvršnom odboru nakon što je ove godine izgubila mjesto potpredsjednika ESB-a.
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