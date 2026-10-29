Može li Boris Vujčić naslijediti Lagarde na čelu Europske središnje banke?

Sam po sebi, odlazak Lagarde ne mijenja Vujčićev status. Ipak, prijevremeni završetak njezina mandata otvara pitanje kako će se odvijati tranzicija na čelu ECB-a i kakva će biti uloga potpredsjednika u tom razdoblju. Prema objavi ECB-a, Lagarde će otići 7. veljače 2027., gotovo devet mjeseci prije isteka mandata.