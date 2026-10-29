drugi čovjek institucije
Može li Boris Vujčić naslijediti Lagarde na čelu Europske središnje banke?
Odlaskom Christine Lagarde s čela Europske središnje banke postavlja se pitanje što to znači za poziciju bivšeg hrvatskog guvernera Borisa Vujčića, koji je od 1. lipnja 2026. na mjestu potpredsjednika te institucije.
Oglas
Na tu je poziciju imenovan na osmogodišnji mandat, koji traje do 31. svibnja 2034.
Potpredsjednik je drugi čovjek institucije, sudjeluje u oblikovanju monetarne politike i ima važnu ulogu u njezinu predstavljanju javnosti. Međutim, odlazak predsjednice ne znači da potpredsjednik automatski preuzima njezinu funkciju. Izbor novog predsjednika zaseban je postupak na europskoj razini, piše Marina Klepo za Jutarnji list.
Sam po sebi, odlazak Lagarde ne mijenja Vujčićev status. Ipak, prijevremeni završetak njezina mandata otvara pitanje kako će se odvijati tranzicija na čelu ECB-a i kakva će biti uloga potpredsjednika u tom razdoblju. Prema objavi ECB-a, Lagarde će otići 7. veljače 2027., gotovo devet mjeseci prije isteka mandata.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas