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drugi čovjek institucije

Može li Boris Vujčić naslijediti Lagarde na čelu Europske središnje banke?

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N1 Info
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29. lis. 2026. 14:26
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Christine Lagarde i Boris Vujčić
REUTERS/Annegret Hilse

Odlaskom Christine Lagarde s čela Europske središnje banke postavlja se pitanje što to znači za poziciju bivšeg hrvatskog guvernera Borisa Vujčića, koji je od 1. lipnja 2026. na mjestu potpredsjednika te institucije.

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Na tu je poziciju imenovan na osmogodišnji mandat, koji traje do 31. svibnja 2034.

Potpredsjednik je drugi čovjek institucije, sudjeluje u oblikovanju monetarne politike i ima važnu ulogu u njezinu predstavljanju javnosti. Međutim, odlazak predsjednice ne znači da potpredsjednik automatski preuzima njezinu funkciju. Izbor novog predsjednika zaseban je postupak na europskoj razini, piše Marina Klepo za Jutarnji list.

Sam po sebi, odlazak Lagarde ne mijenja Vujčićev status. Ipak, prijevremeni završetak njezina mandata otvara pitanje kako će se odvijati tranzicija na čelu ECB-a i kakva će biti uloga potpredsjednika u tom razdoblju. Prema objavi ECB-a, Lagarde će otići 7. veljače 2027., gotovo devet mjeseci prije isteka mandata.

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Teme
boris vujčić christine lagarde europska središnja banka

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