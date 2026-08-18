U ŠVICARSKOJ
Ovom selu prijeti golemi odron, stručnjaci upozoravaju: "Problem je globalno zagrijavanje"
Švicarskom alpskom selu Kandersteg prijeti veliki odron stijena koji bi mogao biti usporediv s katastrofom koja je prošle godine pogodila obližnji Blatten.
Oko 1300 stanovnika Kanderstega u švicarskom kantonu Bern živi okruženo tipičnim alpskim krajolikom – oštrim planinskim vrhovima, bijelim ledenjacima, strmim zelenim dolinama i zvukom kravskih zvona koji dopire iz daljine.
No iznad mirnog sela nalazi se ozbiljna prijetnja. Stijenska formacija Spitze Stei, dio planinskog područja koje je sve više pogođeno otapanjem permafrosta, mogla bi se urušiti u dolinu i izazvati golem odron, piše AP.
"Svjesni ste da se to događa, ali niste u strahu", rekla je Brigitte Jüni, stanovnica Kanderstega. Dodala je da su vlasti poduzele sve mjere opreza koje su mogle. "Ali onda je tu priroda. To je priroda i nikad ne znate", dodala je Jüni.
'Kad se led u planinama počne topiti, djeluje poput cementa'
Kako se zbog viših temperatura uzrokovanih klimatskim promjenama tope ledenjaci i permafrost, odnosno smrznuti tlo, sediment i stijene koji djeluju poput veziva koje drži planine na okupu, raste i opasnost od odrona u švicarskim Alpama.
U svibnju 2025. golema masa stijena i leda s ledenjaka sručila se niz planinu u obližnjoj dolini Lötschental. U zrak su se podigli oblaci prašine, a gotovo cijeli Blatten prekrilo je blato. Stanovnici tog mjesta prethodno su bili evakuirani iz predostrožnosti.
Markus Stoffel, profesor klimatskih promjena i prirodnih rizika na Sveučilištu u Ženevi, rekao je da klimatske promjene uzrokuju otapanje i ledenjaka i permafrosta.
"U planinama i rastresitom materijalu ima mnogo leda", rekao je Stoffel. "Kada se taj led počne topiti, djeluje poput cementa. Planinske padine postajat će sve nestabilnije."
Stanovnik: Ne bojimo se stijene Spitze Stei
Stanovnici Kanderstega ističu da je njihova situacija drukčija od one u Blattenu te da im dosadašnje pripreme omogućuju miran život.
"Ovo nije isti slučaj kao u Blattenu. Situacija je drukčija", rekao je stanovnik Kanderstega Rudolf Isler. "Već godinama gledamo kako kamenje pada odozgo. Ne bojimo se stijene Spitze Stei. Problem je ovdje globalno zagrijavanje i rast temperatura."
Procjenjuje se da nestabilni dio Spitze Steija ima između 15 i 20 milijuna kubičnih metara. Kada bi se cijeli taj dio urušio, posljedice bi bile katastrofalne. Ipak, stijena se neprestano nadzire, planovi evakuacije su pripremljeni, a stručnjaci smatraju da je vjerojatnije da će se stijena postupno odlamati nego urušiti odjednom u golemoj masi.
Nathan Solothurnmann, stručnjak za klimu i energiju iz Greenpeacea Švicarska, upozorava da će klimatske promjene značiti sve češće odrone i lavine.
"Možda ćemo jednog dana čak morati napustiti određene doline ili određena sela jer će tamo postati nemoguće živjeti", rekao je Solothurnmann. "Ili će mjere koje ćete morati poduzeti kako biste zaštitili infrastrukturu biti toliko skupe, a napori toliko veliki, da život tamo više neće biti isplativ."
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