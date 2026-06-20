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ZATVOREN HORMUŠKI TJESNAC

Pakistan: Tehnički pregovori SAD-a i Irana održat će se u nedjelju u Švicarskoj

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Hina
|
20. lip. 2026. 17:48
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AAMIR QURESHI/AFP

Pakistan, zemlja posrednica u pregovorima između SAD-a i Irana, najavio je da će se tehnički razgovori o provedbi američko-iranskog sporazuma čiji je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, održati u nedjelju u Švicarskoj.

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"Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju (...), tehnički razgovori održat će se u Bürgenstocku u Švicarskoj 21. lipnja", objavilo je u subotu pakistansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da će u razgovorima s predstavnicima Sjedinjenih Država i Irana sudjelovati pakistanski i katarski posrednici.

Prvi krug pregovora u Švicarskoj prvobitno je bio zakazan za petak, ali je otkazan zbog ponovnih međusobnih napada između izraelske vojske i milicije Hezbolaha u Libanonu koju podržava Iran.

Pakistanski ministar unutarnjih poslova otputovao je u Iran, dok je pakistanski ministar vanjskih poslova otputovao u Kairo na razgovore o sigurnosti na Bliskom istoku.

Budućnost sporazuma ponovno je dovedena u pitanje

Pakistan od travnja službeno djeluje kao posrednik između zaraćenih strana, Irana i SAD-a.

Washington i Teheran ranije ovaj tjedan potpisali su okvirni sporazum kojim se poziva na prekid neprijateljstava u regiji i na obnovu komercijalnog prometa kroz Hormuški tjesnac.

Daljnji pregovori o spornim pitanjima, poput iranskoga nuklearnog programa, trebali bi uslijediti u roku od 60 dana.

No budućnost sporazuma ponovno je dovedena u pitanje u subotu kad je Iran objavio da ponovno zatvara Hormuški tjesnac, kao razlog navodeći navodna izraelska kršenja primirja s Hezbolahom.

Iran je u subotu objavio da zatvara Hormuški tjesnac jer tvrdi da je Izrael prekršio sporazum o primirju s Hezbolahom, koji podupire Iran. 

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iran izrael libanon pakistan rat u iranu sad sporazum sad-iran

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