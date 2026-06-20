Pakistan: Tehnički pregovori SAD-a i Irana održat će se u nedjelju u Švicarskoj

"Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju (...), tehnički razgovori održat će se u Bürgenstocku u Švicarskoj 21. lipnja", objavilo je u subotu pakistansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da će u razgovorima s predstavnicima Sjedinjenih Država i Irana sudjelovati pakistanski i katarski posrednici.