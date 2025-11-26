Palestinsko-američki branitelj ljudskih prava za N1: Povijest nije počela 7. listopada 2023.

"Jedan od glavnih razloga onog što se dogodilo 7. listopada bilo je i otkazivanje općih izbora 2021. Hamas je dio palestinskog političkog spektra, ali velika većina Palestinaca, naravno, nisu članovi Hamasa ni Fataha. To su političke frakcije koje prezentiraju svoje programe ljudima, a ljudi ih biraju. No ne bi ih trebali birati jedanput doživotno. Trebali bismo imati opće izbore svake četiri godine prema palestinskom zakonu. Budemo li imali vladu koju bira narod, zakonodavno vijeće koje je drži odgovornom i predsjednika koji je odgovoran narodu, sasvim sam siguran da bi Palestinci izabrali vladu koja će nas voditi prema pravdi, miru i slobodi. Ali uvjetovanja zapadnih vlada vezana uz Hamas ili da Fatah treba reformirati... To nikada neće uspjeti! Nije uspjelo ni u jednom drugom kontekstu u svijetu. Svaka politička stranka u Palestini mlađa je od okupacije. Dakle, možemo reći da su sve političke stranke u Palestini zapravo reakcija na okupaciju. Ako okupacija završi, mi kao Palestinci... Što imamo s Izraelcima? Što imamo s izraelskim građanima? Imamo situaciju u kojoj su nepravda, nehumanost, osnovna palestinska prava: pravo na povratak na našu zemlju, pravo na samoupravu, pravo na zaštitu naše imovine, pravo na putovanje... Sva ta prava trenutačno su ugušena. Palestinci će izabrati vladu, političku stranku ili koaliciju stranaka koje će obećati voditi nas prema slobodi, pravdi, ne dajući lojalnost bilo kakvim sporovima, figurama ili strankama iz ideoloških razloga. To je nešto što je dosljedno kroz cijelu povijest Palestinaca."