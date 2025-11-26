UBAI AL-ABOUDI
Palestinsko-američki branitelj ljudskih prava za N1: Povijest nije počela 7. listopada 2023.
Ubai Al-Aboudi je palestinsko-američki borac za ljudskih prava i direktor Centra Bisan u Ramali. Riječ je o čovjeku čija je životna priča obilježena uhićenjima, nadzorom i represijom - i to ne samo od strane izraelskih vlasti, nego nerijetko i od Palestinske samouprave.
Za N1 televiziju govorio je o tome kako izgleda život pod okupacijom, kakvu cijenu plaćaju obični ljudi na Zapadnoj obali, zašto vjeruje da Palestinci trebaju slobodne i poštene izbore - te za što misli da bi stvarno promijenilo budućnost regije. Intervju s Al-Aboudijem dio je velikog N1 Specijala "Lica i naličja vječnoga rata".
Možete li se ukratko predstaviti i reći više o svojoj priči? Čuli smo da ste prošli kroz puno boli.
"Zovem se Ubai Al-Aboudi. Ja sam palestinsko-američki branitelj ljudskih prava sa sjedištem u Palestini. Trenutačno sam izvršni direktor Centra Bisan za istraživanje i razvoj, palestinskog "think-tanka" koji radi na društvenoj pravdi u kontekstu okupacije, aparthejda i sada genocida. Kao Palestinac koji živi pod okupacijom, naravno da sam ispaštao, kao i svaki drugi Palestinac. Uhitile su me izraelske okupatorske snage, mobitel mi je hakiran s pomoću špijunskog softvera Pegasus kao dio represije nad civilnim društvom. Moja je organizacija proglašena neprijateljskom od strane Izraela. Sve se ovo zbiva u kontekstu u kojem Izrael guši svaki glas kritičan prema njegovoj politici prema Palestincima, nehumanom postupanju prema Palestincima i, naravno, guši glasove koji zahtijevaju palestinsku autonomiju, slobodu i pravdu."
Ali ovo je samo jedno od loših iskustava koja ste doživjeli. Imali ste i loša iskustva s Palestinskom samoupravom.
"Da, dvaput su me pritvorili zbog mirnih prosvjeda i traženja pravde za Nizara Banata, palestinskog branitelja ljudskih prava koji je bio kritičan prema Palestinskoj samoupravi i koji je nasmrt pretučen u pritvoru Palestinske samouprave prije četiri godine nakon otkazivanja općih izbora. Također su me pritvorili dok sam tražio opće izbore i zaštitu sloboda. Ovo je sastavni dio aktivizma u Palestini koji zahtijeva osnovna ljudska prava, osnovne pravde i slobode koje svi ljudi u svijetu uživaju. Imati izabranu vlast, slobodu, sigurnost za život, imovinu, obitelj... Sve su to osnovne stvari koje mi Palestinci danas nemamo."
Dakle, počevši od napada Hamasa na Izrael i svega što je uslijedilo nakon toga u Izraelu i Pojasu Gaze, kako su se stvari razvijale na Zapadnoj obali?
"Možete provjeriti podatke UN-a i vidjet ćete da je 2023., neposredno prije 7. listopada, bila najkrvavija godina za Palestince na Zapadnoj obali. To je bila godina u kojoj je najviše palestinske djece ubijeno na Zapadnoj obali, a to je bilo prije 7. listopada. Povijest nije počela 7. listopada. Izrael vrši represiju nad Palestincima otkako je započeo okupaciju Zapadne obale i Pojasa Gaze, a ranije je vršio represiju nad Palestincima kada je etnički očistio tri četvrtine palestinskog stanovništva u njihovoj pradomovini 1948. Govorimo o sustavu u kojem izraelski Židovi imaju više prava i privilegija, a Palestinci nemaju nikakva prava, čak ni pravo na život. Prije 7. listopada jednom sam pred UN-om tvrdio da Izrael ne poštuje pravo na život Palestinaca. Izraelska vlada i izraelske organizacije na to su negativno reagirale.
Sada ih izazivam da dođu i kažu da poštuju živote Palestinaca. Genocid se dogodio u Gazi, ali i na Zapadnoj obali ljude svakodnevno dehumaniziraju. Tisuće ljudi uhićuju i šalju u administrativni pritvor. Postoji više od tisuću kontrolnih punktova diljem Zapadne obale. Oni ne razdvajaju Palestince od Izraelaca, zatvaraju i guše palestinska sela i gradove te nas sprječavaju da se slobodno krećemo čak i unutar Zapadne obale. Svakodnevno svjedočimo ubojstvima Palestinaca. Nedavno je palestinsko dijete pogodio izraelski snajperist dok je igralo nogomet i nije predstavljalo nikakvu prijetnju. Palestinsku djecu staru sedam godina izraelski vojnici uhićuju i pritvaraju. Govorimo o sustavu apartheida u kojem su Palestinci kontinuirano potlačeni pod izraelskim režimom koji ih ne priznaje kao ljudska bića."
Tražite opće izbore, političke izbore na Zapadnoj obali. Ako do njih dođe, kakav bi bio politički ishod i što bi donijeli?
"Tražimo opće izbore na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, uključujući Istočni Jeruzalem. Prema međunarodnom pravu, to su okupirana palestinska područja. To će osigurati izabrano vodstvo. Velika većina Palestinaca ne identificira se ni s jednom od dominantnih palestinskih stranaka. Kad bi se održali opći izbori za zakonodavno vijeće i predsjednički izbori, imali bismo odgovorno vodstvo koje bi nam moglo polagati račune svake četiri godine prema palestinskom zakonu i mogli bismo birati vodstvo koje će nas voditi prema pravdi, slobodi i ljudskom dostojanstvu."
Mnogi komentatori na Zapadu kažu da se boje da bi ako se to dogodi, u cijeloj Zapadnoj obali, Gazi i Istočnom Jeruzalemu, Hamas bio na vlasti. Mislite li da bi to bio ishod i bi li to bio problem?
"Jedan od glavnih razloga onog što se dogodilo 7. listopada bilo je i otkazivanje općih izbora 2021. Hamas je dio palestinskog političkog spektra, ali velika većina Palestinaca, naravno, nisu članovi Hamasa ni Fataha. To su političke frakcije koje prezentiraju svoje programe ljudima, a ljudi ih biraju. No ne bi ih trebali birati jedanput doživotno. Trebali bismo imati opće izbore svake četiri godine prema palestinskom zakonu. Budemo li imali vladu koju bira narod, zakonodavno vijeće koje je drži odgovornom i predsjednika koji je odgovoran narodu, sasvim sam siguran da bi Palestinci izabrali vladu koja će nas voditi prema pravdi, miru i slobodi. Ali uvjetovanja zapadnih vlada vezana uz Hamas ili da Fatah treba reformirati... To nikada neće uspjeti! Nije uspjelo ni u jednom drugom kontekstu u svijetu. Svaka politička stranka u Palestini mlađa je od okupacije. Dakle, možemo reći da su sve političke stranke u Palestini zapravo reakcija na okupaciju. Ako okupacija završi, mi kao Palestinci... Što imamo s Izraelcima? Što imamo s izraelskim građanima? Imamo situaciju u kojoj su nepravda, nehumanost, osnovna palestinska prava: pravo na povratak na našu zemlju, pravo na samoupravu, pravo na zaštitu naše imovine, pravo na putovanje... Sva ta prava trenutačno su ugušena. Palestinci će izabrati vladu, političku stranku ili koaliciju stranaka koje će obećati voditi nas prema slobodi, pravdi, ne dajući lojalnost bilo kakvim sporovima, figurama ili strankama iz ideoloških razloga. To je nešto što je dosljedno kroz cijelu povijest Palestinaca."
Ako se nastavi ono što Izrael radi, posebno na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze, kako će sve završiti?
"Naravno, ciklusi nasilja će se nastaviti i biti ciklični. Ljudi širom svijeta moraju shvatiti, kao i izraelska vlada, da Palestinci nikada neće odustati od svojih prava. Kolonizirani smo od vremena britanskog mandata i imali smo ustanke te smo kao Palestinci kroz povijest pokušavali sve oblike otpora, od oružanog do nenasilnog i svega između. Ako pogledate Prvu intifadu, to je bio uglavnom nenasilni otpor. Ako pogledate inicijative u Palestini, poput inicijative "Jedna demokratska država", one govore o nenasilju, ako pogledate sve... Mi Palestinci smo pokušali sve da budemo slobodni. Ali kao što nas povijest uči, kao kolonizirani narod, ako zatvorite svaku mogućnost pravde, pravnu, nenasilnu, sve mogućnosti, što mislite, za čime će narod posegnuti? To je osnovna povijesna činjenica: nijedan narod u svijetu koji je bio koloniziran i potlačen, bilo da je riječ o Europi, Africi, Aziji ili Latinskoj Americi, nije se suzdržao od ustajanja za slobodu i pravdu."
Očekujete li da bi druge arapske zemlje mogle dovoljno pomoći palestinskom pitanju?
"Nažalost, jako smo razočarani u arapske zemlje i njihove politike, no znamo da je većina arapskih zemalja nepopularno čak i među vlastitim narodom. Većina njih režimi su koji vladaju čeličnom šakom, no vidimo milijune ljudi u Ammanu, Maroku, Tunisu i drugim arapskim područjima kako ustaju, poput ljudi u Europi, tražeći pravdu i slobodu za Palestince i kraj genocida u Gazi. Ono što sigurno znamo jest da, dok zahtijevamo svoju slobodu, te će arapske zemlje u budućnosti imati demokratski izabrane vlade i odgovorne lidere. Ako ne sada, onda za nekoliko godina. A tada se cijela priča mijenja."
