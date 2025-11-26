Koncert hrvatskih izvođača, planiran za 24. siječnja 2026. u Švicarskoj, otkazan je nakon što su lokalne vlasti na dvije odvojene lokacije odbile izdati potrebne dozvole, priopćili su organizatori.
"Već tri mjeseca borimo se s nepravdom koja nas je zadesila u vezi s koncertom planiranim za 24. siječnja 2026.
Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom.
Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost.
"Koncert nema nikakvu političku pozadinu"
Naravno, odmah smo reagirali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Također smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrirani i nikada nisu stvarali probleme.
Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha — no, nažalost, svi su to odbili.
Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Bruneggu, ali nas je danas kontaktirala policija i također nam oduzela dozvolu.
Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike.
Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače.
Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcorner-a.
Hvala vam na razumijevanju i podršci", napisali su na Facebooku iz CroNight organizacija u Švicarskoj.
