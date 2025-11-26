Oglas

"REAGIRALA I VELEPOSLANICA"

Organizatori: U Švicarskoj nam je zabranjen koncert hrvatskih izvođača

author
N1 Info
|
26. stu. 2025. 08:32
ff1e9a4f-25de-4917-83ee-0f79a97a8b83
Facebook

Koncert hrvatskih izvođača, planiran za 24. siječnja 2026. u Švicarskoj, otkazan je nakon što su lokalne vlasti na dvije odvojene lokacije odbile izdati potrebne dozvole, priopćili su organizatori.

Oglas

"Već tri mjeseca borimo se s nepravdom koja nas je zadesila u vezi s koncertom planiranim za 24. siječnja 2026.

Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane – potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom.

Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost.

"Koncert nema nikakvu političku pozadinu"

Naravno, odmah smo reagirali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Također smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrirani i nikada nisu stvarali probleme.

Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha — no, nažalost, svi su to odbili.

Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Bruneggu, ali nas je danas kontaktirala policija i također nam oduzela dozvolu.

Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike.

Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače.

Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcorner-a.

Hvala vam na razumijevanju i podršci", napisali su na Facebooku iz CroNight organizacija u Švicarskoj.

Teme
koncert Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ