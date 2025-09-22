Ovo su zemlje koje su priznale palestinsku državu

Sve veći broj zemalja najavljuje da će priznati palestinsku državu
Većina nacija koje priznaju državu Palestinu to su učinile 1988., nakon što je Palestinsko nacionalno vijeće (PNC) proglasilo državu. Mnoge druge ne-zapadne države slijedile su taj primjer tijekom 1990-ih, 2000-ih i 2010, podsjeća CNN.
U proljeće 2024., još više europskih i karipskih država priznalo je palestinsku državu, uključujući Barbados, Irsku, Jamajku, Norvešku i Španjolsku. U to vrijeme, irski premijer Simon Harris pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua “da posluša svijet i zaustavi humanitarnu katastrofu koju vidimo u Gazi.”
Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo u nedjelju objavili formalno priznanje Države Palestine, čime su postali prve zemlje iz Grupe sedam (G7) koje su to učinile. Australija, Francuska i Portugal slijedili su njihov primjer.
To odražava odluke Belgije i drugih da najave planove za priznanje palestinske države na sastanku Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja se održava ovoga tjedna, piše CNN.
Te nedavne objave ostavljaju Sjedinjene Države sve izoliranijima od nekih njihovih najbližih saveznika po pitanju Izraela i načina na koji je vodio svoju vojnu kampanju i ograničenja pomoći.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova “odbacilo je” nedavne pozive europskih zemalja na priznanje, nazivajući ih “nagradom za Hamas” koji potkopavaju napore za postizanje prekida vatre.
Trump kritizira
Američki predsjednik Donald Trump također je kritizirao pozive na priznanje.
To dolazi nakon snažnog protivljenja izraelskom upadu u grad Gazu, kao i nakon raširene osude krize gladi u Gazi uzrokovane izraelskom blokadom humanitarne pomoći, što su UN-ove agencije i humanitarne skupine naširoko osudile.
