Ovo su zemlje koje su priznale palestinsku državu

U proljeće 2024., još više europskih i karipskih država priznalo je palestinsku državu, uključujući Barbados, Irsku, Jamajku, Norvešku i Španjolsku. U to vrijeme, irski premijer Simon Harris pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua “da posluša svijet i zaustavi humanitarnu katastrofu koju vidimo u Gazi.”