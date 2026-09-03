Papa dolazi u Francusku: Samo na misi se očekuje 500.000 ljudi

"U petak, 25. rujna i u subotu, 26. rujna (u Parizu), kada će broj okupljenih biti najveći, na terenu će biti raspoređeno 15.000 pripadnika policije, žandarmerije, mobilnih snaga te vojnika iz (protuterorističke) operacije Sentinelle", objasnio je ministar u intervjuu objavljenom u četvrtak navečer na internetskoj stranici katoličkog dnevnog lista La Croix.