Iznimne sigurnosne mjere
Papa dolazi u Francusku: Samo na misi se očekuje 500.000 ljudi
Iznimne sigurnosne mjere će biti uvedene za posjet pape Lava XIV. Francuskoj krajem rujna, a na vrhuncu događaja će biti raspoređeno 15.000 pripadnika sigurnosnih snaga, najavio je u četvrtak francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
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"U petak, 25. rujna i u subotu, 26. rujna (u Parizu), kada će broj okupljenih biti najveći, na terenu će biti raspoređeno 15.000 pripadnika policije, žandarmerije, mobilnih snaga te vojnika iz (protuterorističke) operacije Sentinelle", objasnio je ministar u intervjuu objavljenom u četvrtak navečer na internetskoj stranici katoličkog dnevnog lista La Croix.
Rekao je da će "približno 14.000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno u Parizu, a tisuću u Lourdesu (na jugozapadu zemlje) kako bi bili spremni za papin dolazak".
Dok bude putovao u papamobilu, poglavar Katoličke Crkve će biti okružen "zaštitnim balonom hodajućih policajaca", čija "zadaća će biti uočiti bilo kakva abnormalna kretanja među okupljenima".
Nunez je naglasio jedinstvenu prirodu posjeta koji uključuje "događaje na otvorenom s veoma velikim publikama".
U četvrtak se očekuje 80.000 ljudi na bdjenju na stadionu Stade de France sjeverno od Pariza, a idućeg dana se očekuje 500.000 ljudi na misi u središtu grada.
Također, 150.000 ljudi se očekuje u "svetištu u Lourdesu te nekoliko desetaka tisuća oko katedrale u Metzu" na istoku zemlje, dodao je Nunez.
Odgovarajući na pitanje, ministar je istaknuo da obavještajne službe "nisu u ovoj fazi identificirale nikakve specifične terorističke prijetnje vezane za papin posjet".
"Također nisu otkrile nikakve nasilne prijetnje krajnje lijevih ili krajnje desnih pokreta", dodao je.
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