Papa Lav nazvao banku u SAD-u, agentica mu prekinula poziv

Otprilike dva mjeseca nakon što je kardinal Robert Francis Prevost, rođen u Chicagu, postao papa Lav XIV. u Vatikanu, nazvao je svoju banku u SAD-u, ispričao je njegov bliski prijatelj velečasni Tom McCarthy okupljenim vjernicima prošlog tjedna u Napervilleu u Illinoisu.
Novi papa predstavio se kao Robert Prevost i rekao da želi promijeniti broj telefona i adresu koje banka ima u evidenciji, rekao je McCarthy.
Papa je uredno i točno odgovorio na sva sigurnosna pitanja.
No djelatnica banke rekla mu je da to nije dovoljno - mora osobno doći u poslovnicu.
„Rekao je: ‘Pa, to baš neću moći učiniti’“, prepričao je McCarthy u videu koji se proširio društvenim mrežama, dok se publika smijala sve većoj papinoj frustraciji. „Dao sam vam točne odgovore na sva sigurnosna pitanja.“
Djelatnica se ispričala, a papa je pokušao drugačije.
„Bi li vam nešto značilo kad bih vam rekao da sam papa Lav?“ upitao je, prema McCarthyjevim riječima.
Ona je prekinula poziv.
Iako vode više od milijardu katolika diljem svijeta i žive okruženi neprocjenjivim umjetninama i raskoši Vatikana, pape se ponekad ipak nađu u sasvim običnim životnim situacijama — slučajno ili namjerno. Papa Franjo je, primjerice, već u prva 24 sata svojeg pontifikata 2013. inzistirao da sam plati hotelski račun i osobno preuzme svoju prtljagu, kao znak poniznosti prema svećenstvu.
Papa Lav potječe iz skromne obitelji iz Doltona, predgrađa nedaleko od Chicaga. Prije nego što je prije gotovo godinu dana izabran za papu, služio je kao biskup u Peruu te obnašao važnu dužnost u Vatikanu, piše New York Times.
Velečasni McCarthy potvrdio je e-mailom da je priča o problemima s bankom istinita. O tome je govorio skupini katolika tijekom edukativnog susreta za muškarce i dječake u jednoj crkvi u Napervilleu.
McCarthy je poznata osoba među katolicima na južnoj strani Chicaga, augustinac i jedan od voditelja srednje škole St. Rita of Cascia. Papu Lava upoznao je još 1980-ih u Chicagu, gdje su odrasli u sličnim radničkim četvrtima grada i okolice, a kasnije ga je posjećivao i u Vatikanu.
Glasnogovornik Vatikana nije odmah odgovorio na upit o ovom događaju s bankom.
Problem je na kraju riješen zahvaljujući intervenciji drugog svećenika koji je poznavao predsjednika banke, rekao je McCarthy.
Nije poznato što se dogodilo s djelatnicom korisničke službe koja je prekinula poziv najslavnijem klijentu svoje banke.
„Možete li zamisliti da vas pamte kao ženu koja je poklopila slušalicu papi?“ rekao je McCarthy.
