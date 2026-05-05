Trump opet napao Papu: Ugrožava mnoge katolike. Misli da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je verbalno napao papu Lava XIV., optužujući ga da "ugrožava mnoge katolike" jer "misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje".
Oglas
Primjedbe dolaze dva dana prije nego što se američki državni tajnik Marco Rubio sastane s Lavom u Vatikanu u nastojanju da ublaži napetosti koje je izazvao Trumpov prethodni napad na papu rođenog u Chicagu zbog osude američko-izraelskog rata protiv Irana.
U razgovoru s Hughom Hewittom, istaknutim konzervativnim radijskim voditeljem talk showa na američkoj mreži Salem News, Trump je rekao da bi papa "radije govorio o činjenici da je u redu da Iran ima nuklearno oružje, a ja ne mislim da je to baš dobro".
"Mislim da on ugrožava mnoge katolike i mnoge ljude. Ali, pretpostavljam da ako je do pape, on misli da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje", dodao je.
Lav, piše Guardian, nikad nije rekao da Iran treba imati nuklearno oružje, ali se više puta usprotivio ratu protiv zemlje i naknadnoj eskalaciji sukoba u Libanonu i širem Bliskom istoku, pozivajući na prekid vatre i dijalog.
Brian Burch, američki veleposlanik pri Svetoj Stolici, rekao je u utorak da očekuje "iskren" sastanak između Rubija, katolika, i Lava u Apostolskoj palači u četvrtak ujutro. "Narodi imaju nesuglasice i mislim da je jedan od načina na koji se to rješava... bratstvo i autentičan dijalog", rekao je Burch novinarima, dodajući da misli da Rubio dolazi u Vatikan "u tom duhu, kako bi otvoreno razgovarao o američkoj politici, kako bi se uključio u dijalog".
Burch je naglasio da ne prihvaća ideju da postoji "neki duboki jaz" između SAD-a i Vatikana, rekavši da Rubio dolazi kako bi se svaka strana "bolje razumjela i kako bi se, ako postoje razlike, svakako razgovaralo o tome.
Putovanje, koje se poklapa s prvom godišnjicom Lavovog papinstva, organizirano je nakon što je Trump u travnju napao papu, nazvavši ga slabim i rekavši da ne radi baš dobar posao kao papa. Trump je također podijelio sliku generiranu umjetnom inteligencijom koja ga prikazuje kao Krista, prije nego što ju je izbrisao i rekao da je zapravo bila prikaz njega kao liječnika.
Rubio će također pokušati izgladiti stvari s talijanskom vladom nakon što je Trump kritizirao Giorgiju Meloni, koja je bila jedna od njegovih najbližih saveznica u Europi, zbog kritike njegovih izjava protiv Lava. Trump je potom kritizirao talijansku Vladu jer ne podržava napade na Iran te zaprijetio povlačenjem američkih trupa iz Italije.
Rubio će se također sastati s vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom prije nego što se u petak ujutro sastane s Meloni i talijanskim ministrom vanjskih poslova Antoniom Tajanijem.
Papu Lava kritizirao je i američki potpredsjednik JD Vance, katolički konvertit, rekavši da bi se Vatikan trebao "držati pitanja morala" i da bi papa trebao biti oprezan kada je u pitanju razgovor o teologiji i ratu.
Rubio i Vance prisustvovali su papinoj inauguraciji u svibnju prošle godine i imali su privatnu audijenciju s njim dan nakon toga, tijekom koje su mu uručili Trumpov poziv u Bijelu kuću koji Lav još nije iskoristio.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas